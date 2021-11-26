Всесвітньо відомий британський співак Ед Ширан відвідав Київ і висловив захоплення Україною

Ед Ширан відвідав Київ для зйомок нового кліпу / instagram.com/teddysphotos

Британський співак і музикант Ед Ширан відвідав Україну для зйомок нового кліпу. У країні він пробув мінімум три ночі, і зазначив, що Київ йому припав до душі.

Ширан поділився кадром зі зйомок нового кліпу на своїй сторінці в Instagram.Однією з обраних локацій виявився двір механіко-математичного факультету КНУ.

Подробиці про новий кліп поки тримаються в таємниці, але фанати вже мріють побачити рідні пейзажі у відеоролику всесвітньо відомого музиканта.

Співак подякував місту за гостинність, і зазначив, що Україна - прекрасна країна.

"Спасибі, що прийняв нас, Київ. Три ночі зйомок у вашому прекрасному місті. Україна чудесна",- підписав фото музикант.

Реклама

Фото, зроблене в Києві під час зйомок нового кліпу Еда Ширана / instagram.com/teddysphotos

Шанувальники Ширана залишилися в приємному здивуванні, що їх кумир вибрав столицю нашої країни для зйомок нового кліпу, і вже очікують виходу ролика в світ:

"Не можу дочекатися, щоб побачити, що ви встигли відзняти в нашому прекрасному місті. Київ і Україна люблять вас ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️"

"Нічні зйомки? Для нас готують щось цікавеньке?❤️"

"Передноворічний подарунок?"

читайте також63-річна Мадонна в розпусному вбранні показала фанатам соски і неприкриту п'яту точку

Раніше стало відомо, що за допомогою Кім Кардашьян від вірної смерті врятувалися 130 афганських дівчат.

Інші цікаві новини: