Всесвітньо відомий британський співак Ед Ширан відвідав Київ і висловив захоплення Україною

Музикант подякував країні за теплий прийом.
Британський співак і музикант Ед Ширан відвідав Україну для зйомок нового кліпу. У країні він пробув мінімум три ночі, і зазначив, що Київ йому припав до душі.
Ширан поділився кадром зі зйомок нового кліпу на своїй сторінці в Instagram.Однією з обраних локацій виявився двір механіко-математичного факультету КНУ.
Подробиці про новий кліп поки тримаються в таємниці, але фанати вже мріють побачити рідні пейзажі у відеоролику всесвітньо відомого музиканта.
Співак подякував місту за гостинність, і зазначив, що Україна - прекрасна країна.
"Спасибі, що прийняв нас, Київ. Три ночі зйомок у вашому прекрасному місті. Україна чудесна",- підписав фото музикант.
Шанувальники Ширана залишилися в приємному здивуванні, що їх кумир вибрав столицю нашої країни для зйомок нового кліпу, і вже очікують виходу ролика в світ:
"Не можу дочекатися, щоб побачити, що ви встигли відзняти в нашому прекрасному місті. Київ і Україна люблять вас ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️"
"Нічні зйомки? Для нас готують щось цікавеньке?❤️"
"Передноворічний подарунок?"
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