Майже футбольна команда: Ілон Маск вдесяте став батьком

Ексцентричний мільярдер продовжує заводити дітей з колишньою дружиною.

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Ілон Маск та Граймс стали батьками для третьої спільної дитини / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Бізнесмен і мільярдер, засновник компаній SpaceX, PayPal і Tesla Ілон Маск не раз ділився своїми мріями про те, щоб колонізувати Марс. Поки його експерименти тривають, він активно "створює" спадкоємців, які зможуть здійснити його мрію.

Так стало відомо, що тепер Маск - біологічний батько десяти дітей. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на біографічну книгу про бізнесмена автора Волтера Айзексона.

Письменник стверджує, що у Ілона і його третьої дружини, канадської співачки Граймс (Клер Сі Буше), з'явилася третя дитина. Їх первісток, X Æ A-12 (Екс Еш Ей-Твелв), народився в травні 2020 року. Екза Дарк Сайдеріл або, як її називають батьки, Y, народилася в грудні 2021 року від сурогатної матері вже після того, як Маск і Граймс розлучилися.

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Тепер Айзексон стверджує, що співачка і бізнесмен стали батьками хлопчика на ім'я Техно Механікус або Тау.

Тепер Ілон Маск є батьком 10 дітей: двійнята Гріффін і Ксав'єр і трійнята Даміан, Саксон і Кай від першої дружини Джастін Вілсон (їх первісток, хлопчик на ім'я Невада, помер у віці 10 тижнів), троє дітей від співачки Граймс і близнюки від Шівон Зіліс, які народилися поза шлюбом.

Раніше Граймс, колишня дружина Ілона Маска та мати його дітей, знялася повністю оголеною в королівському образі, і близько місяця не вилазила зі свого святкового костюма.

Також вперше на публіці з'явилася після операції зі зміни статі 18-річна трансгендерна донька Маска. Вівієн Джена Вілсон відмовилася від прізвища батька, так як не бажає мати з ним нічого спільного.

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