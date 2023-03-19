Голлівудський продюсер розкритикував Дженну Ортегу за "токсичність" на зйомках "Венздей"

На думку Денайта, Ортега ще занадто молода, щоб вести себе на знімальному майданчику, як діва.

Стівен Денайт розкритикував Дженну Ортегу за непрофесійність і токсичність / instagram.com/jennaortega

Висхідна зірка Голлівуду Дженна Ортега останні три місяці купається в променях слави і загального обожнювання. Для акторки такий запаморочливий успіх в новинку, хоч і зйомки в серіалі "Венздей" були для неї далеко не першими.

Проте, загальний захват від акторської гри Ортеги поділяють далеко не всі. Продюсер і режисер Стівен Денайт (Ангел, Баффі - переможниця вампірів, Спартак, Таємниці Смолвіля) розкритикував старлетку в пух і прах. Хоч вони і не працювали разом, продюсера обурили слова Дженни про її непрофесіоналізм.

Акторка взяла участь в подкасті Дакса Шепарда "Експерт по кріслах", в якому розповіла, що під час зйомок "Венздей" вона іноді змінювала сюжет на ходу, без узгодження зі сценаристами та іншими членами знімальної команди, тому що відчувала, що так буде краще для її героїні. В інтерв'ю Ортега сама визнала, що така поведінка дуже непрофесійна, але зазначила, що команда не почувала себе через це ображеною, і вона не доставляла багато незручностей. Слова акторки цитує видання The New York Post.

відео дня

Проте Денайта зачепили ці слова - продюсер на своїй сторінці в Twitter у жорстких виразах розкритикував Дженну Ортегу, натякнувши, що вона ще занадто молода і недосвідчена, щоб зображати з себе діву, а подібна "токсична і непрофесійна поведінка" може призвести до того, що ніхто не захоче з нею працювати.

"Вона молода, тому, можливо, вона не знає нічого кращого (але вона повинна). Їй також слід запитати себе, як би вона себе почувала, якби шоураннери давали інтерв'ю і говорили про те, яка з нею складно працювати, бо вона відмовлялася виконувати матеріал. Заяви такого роду токсичні і поза її компетенцією. Мені подобаються її роботи, але життя занадто коротке, щоб мати справу з такими людьми в бізнесі", - пише Денайт.

https://twitter.com/stevendeknight/status/1633187411651076096

Варто відзначити, що режисер серіалу "Венздей" Тім Бертон, ставився до примх Дженни Ортеги поблажливо, і довіряв її відчуттю персонажа, так як переконаний, що в акторці є щось від Аддамс в душі. Втім, на користь цього говорять і високі рейтинги, які показує проэкт.

Раніше Дженна Ортега зізналася, яку фразу вона відмовилася говорити у найпопулярнішому епізоді "Венздей" зі шкільним балом, і чому пручалася сценаристам.

Також сценаристи серіалу Венздей Альфред Гоф і Майлз Міллар розповіли, чому буде присвячений другий сезон гучного проэкту про розвиток і дорослішання ексцентричної дівчинки на ім'я Венздей Аддамс, у виконанні чарівної Дженни Ортеги.

Інші новини про Дженну Ортегу: