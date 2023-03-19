УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Голлівудський продюсер розкритикував Дженну Ортегу за "токсичність" на зйомках "Венздей"

19 березня 2023, 21:45
На думку Денайта, Ортега ще занадто молода, щоб вести себе на знімальному майданчику, як діва.
Дженна Ортега
Стівен Денайт розкритикував Дженну Ортегу за непрофесійність і токсичність / instagram.com/jennaortega

Висхідна зірка Голлівуду Дженна Ортега останні три місяці купається в променях слави і загального обожнювання. Для акторки такий запаморочливий успіх в новинку, хоч і зйомки в серіалі "Венздей" були для неї далеко не першими.

Проте, загальний захват від акторської гри Ортеги поділяють далеко не всі. Продюсер і режисер Стівен Денайт (Ангел, Баффі - переможниця вампірів, Спартак, Таємниці Смолвіля) розкритикував старлетку в пух і прах. Хоч вони і не працювали разом, продюсера обурили слова Дженни про її непрофесіоналізм.

Акторка взяла участь в подкасті Дакса Шепарда "Експерт по кріслах", в якому розповіла, що під час зйомок "Венздей" вона іноді змінювала сюжет на ходу, без узгодження зі сценаристами та іншими членами знімальної команди, тому що відчувала, що так буде краще для її героїні. В інтерв'ю Ортега сама визнала, що така поведінка дуже непрофесійна, але зазначила, що команда не почувала себе через це ображеною, і вона не доставляла багато незручностей. Слова акторки цитує видання The New York Post.

відео дня

Проте Денайта зачепили ці слова - продюсер на своїй сторінці в Twitter у жорстких виразах розкритикував Дженну Ортегу, натякнувши, що вона ще занадто молода і недосвідчена, щоб зображати з себе діву, а подібна "токсична і непрофесійна поведінка" може призвести до того, що ніхто не захоче з нею працювати.

"Вона молода, тому, можливо, вона не знає нічого кращого (але вона повинна). Їй також слід запитати себе, як би вона себе почувала, якби шоураннери давали інтерв'ю і говорили про те, яка з нею складно працювати, бо вона відмовлялася виконувати матеріал. Заяви такого роду токсичні і поза її компетенцією. Мені подобаються її роботи, але життя занадто коротке, щоб мати справу з такими людьми в бізнесі", - пише Денайт.

https://twitter.com/stevendeknight/status/1633187411651076096

Варто відзначити, що режисер серіалу "Венздей" Тім Бертон, ставився до примх Дженни Ортеги поблажливо, і довіряв її відчуттю персонажа, так як переконаний, що в акторці є щось від Аддамс в душі. Втім, на користь цього говорять і високі рейтинги, які показує проэкт.

Раніше Дженна Ортега зізналася, яку фразу вона відмовилася говорити у найпопулярнішому епізоді "Венздей" зі шкільним балом, і чому пручалася сценаристам.

Також сценаристи серіалу Венздей Альфред Гоф і Майлз Міллар розповіли, чому буде присвячений другий сезон гучного проэкту про розвиток і дорослішання ексцентричної дівчинки на ім'я Венздей Аддамс, у виконанні чарівної Дженни Ортеги.

Інші новини про Дженну Ортегу:

шоу-бізнес новини шоу бізнесу Дженна Ортега
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:45

Голлівудський продюсер розкритикував Дженну Ортегу за "токсичність" на зйомках "Венздей"

21:44

"Зворотка" для окупантів: В'ятрович пояснив сценарій розвалу РФ зсередини

21:10

"Путін стає токсичним для самої РФ": у Кремлі підбирають наступника російському диктатору - ГУРВідео

20:45

Копа-зрадника наздогнала карма: на окупованій Херсонщині підірвали колаборантаВідео

20:34

"Змійку нижче": Сніжана Бабкіна засвітила татуювання в інтимному місці

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:30

Настають великі зміни: синоптик розповіла про дивовижну погоду з 20 березняВідео

20:12

Навіщо 21 березня потрібно принести в будинок 3 гілочки верби: прикмети і що не можна робитиВідео

20:01

"Приїхав милуватися братніми могилами": українська влада відреагувала на візит Путіна в МаріупольВідео

19:32

Су-27 РФ атакував український Bayraktar: опубліковано відеоВідео

Реклама
19:16

Повторення Мінських угод: чи реальний такий сценарій?Погляд

18:55

"Залишимося в одному місці": росіяни накинулися на свою спортсменку за зухвалі слова про участь в ОІВідео

18:47

Чи призведуть колосальні людські втрати окупантів до заворушень у РФ: експерт здивував прогнозомВідео

18:33

Принц Вільям та Кейт Міддлтон називають один одного в інтимній обстановці безглуздими прізвиськамиВідео

18:06

Армія РФ є другою за силою: В'ятрович дав несподіване пояснення

17:35

"Не зміг почати в 2014": Путін зробив нову заяву про війну і пригрозив УкраїніВідео

17:23

Топлес і в перлах: Наталка Денисенко жадібно стискала голі груди на зухвалих фото

17:11

Коли можна відмовитися від вручення повістки до військкомату: юрист назвав умову

16:47

Геть усі чутки: як виглядає Анастасія Заворотнюк заразВідео

16:05

Кульгав і виглядав слабким: Путін викликав нові підозри з приводу свого здоров'я

16:00

У РФ закотили істерику через заяву ФРН про готовність арештувати Путіна і пригрозили танкамиВідео

Реклама
15:56

Зірка "Форсажу" і "Хоббіта" записав на відео духопідіймальне звернення до українцівВідео

15:44

Росіяни тактично провалили операцію із захоплення Бахмута - ЧереватийВідео

15:29

Чорний хліб проти білого хліба: який продукт може продовжити ваше життяВідео

15:03

Японці не їдять молочні продукти і живуть найдовше: в чому секрет

14:53

Сумне свято для короля: Чарльз III зворушливо привітав Єлизавету II з Днем матеріВідео

14:53

"Повинна засмутити брехунів": Пугачова висловилася з приводу концерту Меладзе

14:49

Україна випала з топпорядку в США: експерт пояснив "зраду"

14:29

ЄС важко постачати боєприпаси ЗСУ через брак вибухівки - Financial TImesВідео

14:19

Колосально тиснуть: у ЗСУ розповіли про втрати окупантів під Бахмутом всього за один деньВідео

14:05

Україну до кінця березня накриють снігопади: синоптики назвали датиВідео

13:33

В ООН знову платять грошову допомогу українцям: в уряді пояснили, як оформити

13:13

З 1 квітня українців чекає неприємний "сюрприз": тарифи на воду і електроенергію хочуть змінитиВідео

13:09

"Це взагалі смішно": Полякова відверто розповіла, чому не бачить в Кароль конкуренткуВідео

13:03

Німеччина заарештує Путіна, якщо його нога ступить на територію країни - міністр юстиції ФРНВідео

13:00

"Росіяни знову пялять": у Каховці прогриміло багато вибухів, все окутано димомВідео

12:46

3 найсуворіших заборони 20 березня, які можуть нашкодити всій родині: прикметиВідео

12:39

Провела обряд на загибель Путіна: Злата Огневич "перетворилася" на шаманкуВідео

12:33

"Їхні плани провалюються": у Зеленського повідомили хороші новини щодо БахмутаВідео

12:32

Робили і підробляли: що насправді було в банках з березовим соком в СРСР

12:02

Політтехнолог пояснив, чи втратив остаточно Кадиров довіру ПутінаВідео

Реклама
12:01

Гості з'їдять і попросять ще: божевільний салат "Оселедець в шубці" по-новому рецептуВідео

11:34

Більше не один вдома: Маколей Калкін вдруге став батькомВідео

11:26

Всі плани Москви про вторгнення будувалися на пропагандистах: В'ятрович розповів, як РФ сіла в калюжуВідео

10:52

Мішина жорстко відповіла хейтерам, які звинуватили її в нездоровому схудненніВідео

10:35

Шкарлет зробив помилку в заяві про відставку з посади міністра освіти і наукиВідео

10:00

Нові жорсткі правила: юрист пояснив, хто з військовозобов'язаних чоловіків може виїжджати за кордонВідео

09:58

Ордер на арешт Путіна і провал китайської дипломатіїПогляд

09:28

Росіяни брешуть про захоплення 70% Бахмута - ISWВідео

09:01

Хто за законом з мобілізованих до ЗСУ може служити за місцем проживання: пояснення юристаВідео

08:59

У РФ не приховують, що це "люди іншого сорту": Тізенгаузен назвав 2 регіони, де ненавидять ПутінаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти