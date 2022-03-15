УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Дурне падло": Клопотенко пояснив, чому Україна Росії не по зубах

15 березня 2022, 10:15

Кулінар різко висловився про російську армію.

false
Євген Клопотенко пояснив, чому Україна Росії не по зубах / скріншот

Від початку вторгнення Росії в Україну минуло вже понад два тижні, але окупанти не досягли відчутних результатів.

Шеф-кухар і кулінар Євген Клопотенко певен, що так продовжиться і далі.

На своїй сторінці в Instagram він зазначив, що Росія досі відмовляється приймати правду про своє жалюгідне військо.

"Починаючи з причини, з якої вони йдуть в українську землю і закінчуючи їх поведінкою. Бо ворог у нас, звичайно, за габаритами великий. Але він - дурне падло. Дурне, бо недооцінив українську націю. Ворог думав, що ми такі ж, як і росіяни. Власний люд він зробив психологічно нікчемним і слабкими роками масивної пропаганди. Але українці не такі", - написав Клопотенко.

Кулінар підкреслив, що українці - це нація, що виходить без зброї на танки, нація, яка вміє критично мислити, робити вибір і діяти.

"Нація, де ті, хто не може воювати, в перший же день війни організовуються в тилові війська: кулінарні, інформаційні, медичні, Кібер-Війська. Наш страх до ворога знищений історично. Тому що залишитися без свободи – ще страшніше", - додав Клопотенко.

читайте такожРФ вже завела в Україну 100% своїх військових сил-ПентагонЗа його словами, вторгнення Росії в Україну обернеться провалом для Путіна.

"І є штука, яку Росія не зрозуміла за сотні років знищення українців. Вона може спробувати забрати собі українську землю. Але українську свободу вона ніколи не відніме. Бо наша свобода всередині нас. І цього разу ми сильніші і об'єднані, ніж завжди. Тому, якщо ви морально заціпеніли, то розчехляйтесь. Ми дамо ворогові п*здюлів і виженемо його з нашої землі. Щоб дурне падло вже ніколи не змогло сюди заповзти", - підсумував Клопотенко.

Раніше народна артистка України, співачка Ірина Білик поділилася віршем, яке сама ж охрестила пророкуванням. У ньому вона звертається до російських окупантів, які зазіхнули на суверенітет України і життя українців.

Читайте також:

viber
війна в Україні вторгнення Росії Євген Клопотенко
Реклама
Популярне
Теплий Олексій 2022 – що робити, щоб вийти заміж та інші прикмети дняТеплий Олексій 2022 – що робити, щоб вийти заміж та інші прикмети дня Обстріли, заручники та провокації: Генштаб попередив про терористичні методи РосіїОбстріли, заручники та провокації: Генштаб попередив про терористичні методи Росії Путін і Шойгу - за війну з Україною: в ГУР заявили про розкол в керівництві РФПутін і Шойгу - за війну з Україною: в ГУР заявили про розкол в керівництві РФ Україна в 2022 році - приголомшливий прогноз астрологаУкраїна в 2022 році - приголомшливий прогноз астролога Ворог отримав по зубах біля Кривого Рогу: РФ кидає в "м'ясорубку" резерви з ВДВВорог отримав по зубах біля Кривого Рогу: РФ кидає в "м'ясорубку" резерви з ВДВ

Останні новини

10:44

Поки партнери думають, Україна бере на себе весь удар – Подоляк

10:43

"Якщо Путіна не стане": Портников розповів, що станеться в разі зміни влади в РФВідео

10:27

У російських окупантів немає жодних шансів взяти Харків - голова ОДАФото

10:24

І нашим, і вашим: як Ізраїль може допомогти закінчити війну в УкраїніПогляд

10:17

З України втекли 20 нардепів від початку війни

Реклама
10:15

"Дурне падло": Клопотенко пояснив, чому Україна Росії не по зубах

09:45

У Білому домі пояснили, коли закінчиться війна в УкраїніВідео

09:41

Є завдання мінімум і завдання максимум: чого РФ домагається у війні з Україною

09:39

"Та будьте людьми!": у російських магазинах почали битися за продуктиВідео

09:06

Ракетний удар по багатоповерхівках на Святошині в Києві: дві людини загинули, 35 врятованоФото

09:03

Лукашенко з усіх сил намагається уникнути прямого воєнного контакту – МВС

08:43

Помста Путіна українцям і керовані вбивства: хто зупинить божевільного "царя"Погляд

08:18

Нападуть на одного члена НАТО – матимуть справу з усіма: США пригрозили Росії жорсткою відповіддю

08:13

Окупанти вдарили ракетами по трьох районах Києва: постраждало метро, багатоповерхівки й приватний будинок

07:53

Військові РФ намагаються захопити Маріуполь: у Генштабі заявили, що ворог отримав по зубах і відступив

07:36

РФ уже завела в Україну 100% своїх військових сил – Пентагон

07:10

Хімічна або біологічна атака під чужим прапором: у Британії розкрили плани РФ в Україні

07:10

Путін повторює в Україні тактику, що була в Алеппо – турецький дипломат

06:37

Шанс зірвати джек-пот: як Україні посіяти паніку в РосіїПогляд

06:32

Через 10 днів війни в Україні РФ пройде точку неповернення: генерал США пояснив, що це означає

Реклама
06:27

Загарбники обстріляли авто волонтерів у Харкові, є загиблий

06:02

Потужний вибух і пожежа у Києві: окупанти запустили ракету в житловий будинок

05:43

Генсек ООН Гутерріш допустив можливість ядерної війни

05:08

Росія попросила Китай допомогти продуктами харчування для своїх військових в Україні - CNN

04:36

Зеленський розповів, як просуваються переговори про завершення війни в УкраїніВідео

03:53

Лунали вибухи: в Харкові спалахнула пожежа біля центрального ринку

03:23

США впроваджують жорсткі санкції щодо 11 представників оборонного сектора РФ

03:15

Зеленський висловився щодо сміливого вчинку співробітниці Першого каналу

02:54

У Волновасі рашисти заради розваги стріляли по домівкахВідео

02:23

Заради чого вам гинути в Україні?: Зеленський звернувся до російських солдатВідео

01:51

Зеленський потролив армію РФ: стала постачальником техніки для ЗСУВідео

01:25

Велика російська військова колона застрягла на шляху до Києва - Пентагон

00:58

Байден пообіцяв зброю для захисту від РФ і покликав українських біженців до СШАВідео

00:51

Стрес і втома: скільки розчинної і заварної кави можна випивати на добуВідео

00:51

Прикмети на 15 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:45

РФ провалила вторгнення: в Bellingcat розповіли про паніку в Кремлі та варіант для ПутінаВідео

00:45

У Генштабі розповіли, яка інформація в Мережі допомагає ворогові коригувати вогонь

00:32

Ірина Білик напророчила швидку і болісну смерть рашистамВідео

00:24

Увірветься спека: Україну чекає різке потепління

00:11

Під Києвом російські окупанти розстріляли відомого українського вченогоВідео

Реклама
14 березня, понеділок
23:58

Військовий експерт розповів, чому війська Путіна не зможуть штурмом взяти КиївВідео

23:55

З'ясувалося, де зараз перебуває викрадений мер Мелітополя

23:53

"Україна може пережити росіян": генерал США розповів, коли у РФ закінчаться резервиВідео

23:40

Чи натисне Путін свою ядерну кнопку - відповідь жорсткого критика російського диктатораВідео

23:34

Зірка серіалу Кадетство публічно підтримав військову агресію Росії проти України

23:31

Ембарго і блокування судів: у США анонсували нові санкції проти РФВідео

23:24

"Країну чекає ріст злочинності, сплеск алкоголізму і наркоманії": що буде з Росією до кінця рокуВідео

23:23

Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан

23:08

Коли закінчиться війна: Арестович дав прогноз і розповів про мирну угодуВідео

23:08

Ворог нещадно продовжує обстрілювати Харків із Іскандерів

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти