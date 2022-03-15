"Дурне падло": Клопотенко пояснив, чому Україна Росії не по зубах

Євген Клопотенко пояснив, чому Україна Росії не по зубах / скріншот

Від початку вторгнення Росії в Україну минуло вже понад два тижні, але окупанти не досягли відчутних результатів.

Шеф-кухар і кулінар Євген Клопотенко певен, що так продовжиться і далі.

На своїй сторінці в Instagram він зазначив, що Росія досі відмовляється приймати правду про своє жалюгідне військо.

"Починаючи з причини, з якої вони йдуть в українську землю і закінчуючи їх поведінкою. Бо ворог у нас, звичайно, за габаритами великий. Але він - дурне падло. Дурне, бо недооцінив українську націю. Ворог думав, що ми такі ж, як і росіяни. Власний люд він зробив психологічно нікчемним і слабкими роками масивної пропаганди. Але українці не такі", - написав Клопотенко.

Кулінар підкреслив, що українці - це нація, що виходить без зброї на танки, нація, яка вміє критично мислити, робити вибір і діяти.

"Нація, де ті, хто не може воювати, в перший же день війни організовуються в тилові війська: кулінарні, інформаційні, медичні, Кібер-Війська. Наш страх до ворога знищений історично. Тому що залишитися без свободи – ще страшніше", - додав Клопотенко.

читайте такожРФ вже завела в Україну 100% своїх військових сил-ПентагонЗа його словами, вторгнення Росії в Україну обернеться провалом для Путіна.

"І є штука, яку Росія не зрозуміла за сотні років знищення українців. Вона може спробувати забрати собі українську землю. Але українську свободу вона ніколи не відніме. Бо наша свобода всередині нас. І цього разу ми сильніші і об'єднані, ніж завжди. Тому, якщо ви морально заціпеніли, то розчехляйтесь. Ми дамо ворогові п*здюлів і виженемо його з нашої землі. Щоб дурне падло вже ніколи не змогло сюди заповзти", - підсумував Клопотенко.

Раніше народна артистка України, співачка Ірина Білик поділилася віршем, яке сама ж охрестила пророкуванням. У ньому вона звертається до російських окупантів, які зазіхнули на суверенітет України і життя українців.

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