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"Де ж ти де, зірочка червона": Кіркоров похвалив себе в прощальному слові до Бориса Моїсеєва

27 вересня 2022, 18:35

Спогади про нібито близького друга у Кіркорова асоціюються виключно з собою коханим.

Філіп Кіркоров, Борис Моїсеєв
Філіп Кіркоров висловився про смерть Бориса Моїсеєва / instagram.com/bmoiseevpro

Про самозакоханість співака і шанувальника війни в Україні Філіпа Кіркорова можна складати легенди. Навіть у своєму прощальному зверненні до померлого сьогодні Бориса Моїсеєва він примудрився розхвалити себе.

Кіркоров розповів, що його і Моїсеєва пов'язує 40-річна дружба, яка почалася з того, що танцюрист взяв участь і зрежисував перший кліп співака в 1988 році.

Надалі саме це відео і стане відправною точкою в кар'єрі Кіркорова. Кіркоров не забув подякувати за це старого друга, але своє висловлювання про смерть нібито близької йому людини він все ж перетворив на акт самозамилування.

"Дорогий, Боря, дякую, що перша моя відеоробота була під твоїм чуйним керівництвом. Мій дебют Кармен на радянському телебаченні, що став моїм першим хітом вийшов в ефірі "Ранкової Пошти" 7 серпня 1988 року. Саме Борис Моїсеєв виступив режисером-постановником кліпу, який знімали на Арбаті разом з тріо Експресія. Боря, дякую, що повірив у мене тоді і витратив стільки свого дорогоцінного часу на мене. Це завжди буде жити в моїй пам'яті. Також як і наша дружба, довжиною майже в 40 років. Дякую тобі! Спочивай з миром, мій друг. "Де ж ти де, зірочка червона?.."кому ти там сяєш на небі? Буду шукати твоє лукаве око на небі", - написав Кіркоров, опублікувавши свій кліп на сторінці в Instagram.

Раніше стало відомо, що Моїсеєв став відчувати і проблеми з фінансами. Грошей співакові не вистачало на найнеобхідніше. Як розповіла відомий адвокат і телевізійний експерт Тамара Пухова, у Моїсеєва невелика пенсія, а накопичень не було.

Влітку 2022 року журналіст Отар Кушанашвілі розповів, як себе почуває важкохворий співак. Тоді він зазначив, що Моїсеєв вже майже десятиліття практично паралізований.

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