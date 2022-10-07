Газманов, Расторгуєв і Чичеріна: ЄС наклав нові санкції на путінських холуїв-артистів

Олег Газманов, Микола Расторгуєв, Юлія Чичеріна / Колаж Фото УНІАН

Керівництво Європейського Союзу погодило восьмий пакет санкцій проти країни-агресора-Росії. Нові обмеження торкнулися тридцяти фізичних і семи юридичних осіб, повідомляється в офіційному документі.

Серед новопопавших під санкції-три артисти, які активно підтримують війну в Україні і дії президента-диктатора Володимира Путіна ‒ співаки Олег Газманов, Микола Расторгуєв (соліст групи "Любе") і скандальна співачка Юлія Чичеріна.

В Офіційному журналі ЄС наголошується, що ці артисти своїми діями "загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, а також стабільності і безпеці в Україні".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в липні 2022 року був оприлюднений сьомий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, в який потрапили, в тому числі, досвідчені актори-путіністи Володимир Машков і Сергій Безруков.

Чиновники ЄС пояснили, що Машков активно підтримує дії путінського режиму, а тих, хто виступає проти війни Росії і Україною, прямо називав "нелюдами" ‒ нехай навіть це і була його рідна дочка Марія.

у березні нинішнього року, Володимир Машков виступив з вірнопідданою промовою на концерті на московському стадіоні "Лужники" на честь 8-річчя російської окупації Криму.

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