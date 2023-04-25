Гаррі Поттер і нове дитя: Деніел Редкліфф вперше став батьком

Відомий англійський артист Деніел Редкліфф (він же виконавець ролі Гаррі Поттера в легендарній кінофраншизі за книгами Дж. К. Роулінг) та його цивільна дружина Ерін Дарк вперше стали батьками. Фотографії Редкліффа на прогулянці по Нью-Йорку з дитиною опублікував британський таблоїд Daily Mail.
Дитину на знімках не видно, коляска накрита покривалом. Актори та їх представники не коментували інформацію.
Про те, що Редкліфф і Дарк чекають дитину, стало відомо в кінці березня нинішнього року, коли інший британський таблоїд, The Sun, опублікував фото вагітної дівчини. Пізніше представник Редкліффа підтвердив інформацію про те, що пара чекає поповнення в сімействі.
Редкліфф і Дарк почали зустрічатися більше десяти років тому. Вони познайомилися в 2012 році - після спільної роботи на зйомках біографічної драми "Убий своїх коханих".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 36-річна американська актриса, співачка і світська левиця Ліндсі Лохан чекає первістка від чоловіка, арабського фінансиста Бадера Шаммаса.
Також про поповнення в родині заговорив 82-річний італійський дизайнер одягу і засновник однойменного бренду Роберто Каваллі - його молода подруга подарувала йому шосту дитину, яку художник моди назвав на честь загиблого батька.
Дивіться сюжет каналу "1+1" про Деніела Редкліффа:
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