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Зірка фільмів про Гаррі Поттера Деніел Редкліфф вперше стане батьком

26 березня 2023, 16:00
Хлопчик, який вижив, став чоловіком, чия мрія про свою сім'ю скоро здійсниться.
Деніел Редкліфф
Деніел Редкліфф стане батьком в перший раз / ua.depositphotos.com

Англійський актор і продюсер Деніел Редкліфф скоро вперше стане батьком. Днями папараці зловили артиста та його подругу, американську акторку Ерін Дарк, під час прогулянки - 38-річна обраниця Редкліффа розгулювала з помітно кругленьким животиком.

Актор дуже скритний в тому, що стосується його особистого життя, і не раз зізнавався, що слава, яку він надбав завдяки фільмам про Гаррі Поттера, обтяжує його. Тому подробиць про майбутню дитину оголошено не було.

Проте офіційний представник Редкліффа підтвердив, що Деніел та Ерін очікують первістка, повідомляє видання The Mirror. Самі майбутні батьки радісну подію поки не коментували.

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Зате висловилося джерело з близького оточення пари, яке зазначає - актор на сьомому небі від щастя, і з нетерпінням чекає появи на світ дитини.

"Даніель та Ерін шалено щасливі через вагітність. Вони в повному захваті і не можуть дочекатися, коли стануть сім'єю з трьох осіб. Нещодавно вони розповіли своїм родинам та друзям. Це неймовірно захоплюючий час для них", - повідомляє інсайдер.

Раніше стало відомо, що 36-річна американська акторка, співачка і світська левиця Ліндсі Лохан чекає первістка від чоловіка, арабського фінансиста Бадера Шаммаса.

Також про поповнення в родині заговорив 82-річний італійський дизайнер одягу і засновник однойменного бренду Роберто Каваллі - його молода подруга подарувала йому шосту дитину, яку художник моди назвав на честь загиблого батька.

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шоу-бізнес Деніел Редкліфф новини шоу бізнесу
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