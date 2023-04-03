"Галкін стане президентом Росії": Лайма Вайкуле помріяла про нове майбутнє РФ

Співачка помріяла про світле майбутнє держави РФ, яке повільно скочується в прірву.

Лайма Вайкуле / instagram.com/laima_vaikule_official

Співачка Лайма Вайкуле, яка відкрито засудила військовий напад Росії на Україну, помріяла про іншу Росію, якою та могла б стати, якби біля її керма не був диктатор Володимир Путін.

У своєму інтерв'ю "Обережно Собчак", Вайкуле помріяла на тему того, що гуморист Максим Галкін, який відверто засудив війну терористичної Росії в Україні, міг би стати президентом Росії.

"Подивимося ще, може бути, Максим стане президентом. А, може, Алла буде президентом. Ось це було б диво! Я б голосувала за Галкіна, і росіяни б голосували. Росіяни, подумайте. Максим - не політик. З нього б вийшов ідеальний президент. Тому що в ньому є все людське", — заявила 69-річна співачка.

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За словами співачки, нікому не сподобається те, що говорить вона. "Я кажу те, що думаю. Це кошмар. Це не сподобається нікому. Всі будуть писати, мовляв, яка Лайма жахлива. Ну я така, любіть мене ті, хто любить. А хто не любить — до побачення, я теж не всіх люблю. Ми не повинні всім подобається", - зазначила Вайкуле, яку цитує пропагандистський смітник Стархіт.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін під час одного зі своїх монологів зізнався, що президентство Володимира Зеленського зробило його життя нестерпним, однак він щиро бажає Україні незалежності та цілісності.

Також стало відомо, що комік Юрій Гальцев, з яким Галкін перестав спілкуватися через підтримку клоуном війни в Україні, ображається на Максима за те, що у того вистачило совісті не мовчати про злочини країни-агресора.

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