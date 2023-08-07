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Філіп Кіркоров знайшов собі нового юного фаворита - ЗМІ

Анна Підгорна
7 серпня 2023, 12:28 оновлено 7 серпня, 12:28
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Різниця між Кіркоровим та його новим захопленням - майже 30 років.
Філіп Кіркоров, Влад Папір
Філіпу Кіркорову приписують роман з Владом Бумагою / колаж: Главред, фото: instagram.com/a4omg

Навколо особистого життя співака-путініста Філіпа Кіркорова киплять неабиякі пристрасті. Зовсім недавно він зробив ряд пластичних операцій, на які, за його словами, його надихнула людина, з якою артист знаходиться у відносинах. З цього шанувальники зробили висновок: раз Примадонн так молодиться, то і його партнер напевно молодий.

Пізніше російський актор Олексій Панін розповів, що мав інтимну близькість з Кіркоровим. Тим самим він підтвердив чутки, які вже досить давно оточували Філіпа. Втім, співак їх прямо ніколи не заперечував, і віджартовувався ухильними фразочками.

Тепер же фанати в подиві: якщо всі чутки про Кіркорова - це правда, то хто тоді ця загадкова людина, заради якої співак готовий перекроїти себе? Деякі росЗМІ стверджують, що вже знайшли відповідь.

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Роль нового фаворита Філіпа Кіркорова відвели 27-річному білоруському блогеру Владу Бумазі, мовляв популярний ютубер вхожий в будинок артиста, до того ж вони останнім часом багато спілкуються. Втім, це може бути пов'язано і з новим проєктом, який артист та блогер нібито готуються разом запустити.

Сам Кіркоров ці чутки традиційно не коментує.

Раньше Філіп Кіркоров зі спущеними штанами показав величезний шрам на пузі - артист-путініст ніяк не може натішитися новому тілу, тому показує себе при кожному зручному випадку.

Також Кіркоров налякав росіян новим стилем, який використовує після численних пластичних операцій. Строкаті одежі та велика кількість прикрас розчаровують фанатів співака.

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