Федосєєва-Шукшина в реанімації - акторку розбив інсульт

Кровообіг у мозку Федосєєвої-Шукшиної також порушено, стверджує преса.

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Лідія Федосєєва-Шукшина госпіталізована з інсультом / instagram.com/alibasov_nana

84-річна російська акторка Лідія Федосєєва-Шукшина, мати затятої путіністки і шанувальниці війни в Україні Марії Федосєєвої-Шукшиної, екстрено доставлена до однієї з лікарень країни-окупанта.

РосЗМІ повідомляють, що причиною госпіталізації могли стати інсульт і гостре порушення мозкового кровообігу. Незважаючи на те, що артистку поклали в реанімацію, вона знаходиться в свідомості.

Ольга, молодша донька акторки, тим часом стверджує, що преса сильно згущує фарби. "Знаходиться на плановому обстеженні в одній з кращих лікувальних установ", - коментує вона.

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До слова, в 2019 році Федосєєву-Шукшину вже госпіталізували через проблеми з серцем - їй діагностували інфаркт, і у неї нібито навіть відмовили ноги. Втім, тоді недугу акторки також заперечували: її колишній чоловік Барі Алібасов переконував, що госпіталізували Лідію через невеликий перепад тиску.

Раніше в невиліковній хворобі зізналася австралійська співачка sia-артистка страждає розладом нервової системи аутистичного спектру. Грунтуючись на власному досвіді вона навіть зняла фільм "Музика", який був номінований на Золотий глобус.

Також про проблеми зі здоров'ям у Віктора Павлика повідомила його дружина і концертний директор Катерина Репяхова. Стара травма артиста дала про себе знати, і тепер йому необхідно складне лікування.

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