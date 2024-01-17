Фагот розповів, як побив путініста Звєрєва

Музикант згадав конфлікт з росіянином.

https://glavred.net/stars/fagot-rasskazal-kak-pobil-putinista-zvereva-10533917.html Посилання скопійоване

Фагот побився зі звіриним / Колаж Главред, фото Instagram / zverevsuperstar, fahot

Український автор і виконавець Олег Михайлюта, відомий як Фагот з групи ТНМК розповів про конфлікт з потворним путіністом, "стилістом" Сергієм Звєрєвим.

Як розповів він в інтерв'ю "Наодинці", конфлікт трапився на вечірці у Наталії Могилевської. Тоді, з дозволу сказати, "модник" Звєрєв став критикувати зовнішній вигляд друга і колеги музиканта Фоззі.

Фагот не став терпіти хамства і зайшов в примірку до росіянина, щоб пояснити йому, як не варто себе вести. Через це зав'язалася бійка.

відео дня

"Була вечірка у Могилевської, ми нормально розслабилися, Новий рік все-таки. А тут виходить Звєрєв на сцену... А я згадую, що він до того в якомусь шоу, де взяли наш кліп, у своїй манері щось до Фоззі причепився, що у нього якийсь поганий вигляд. Після того, як він закінчив виступ, я спокійно пройшов охорону і заходжу в гримерку. Він нахилився, щоб пудру змивати, а я взяв його за шию і тримав. Він смикався, а я йому розповідав, що потрібно вести себе нормально. Потім я побився вже з його директором", – згадав Фагот.

Він також додає, що пізніше в гримерку увірвалася охорона і всіх вивела.

Нагадаємо, раніше музикант і вокаліст українського гурту ТНМК Олександр Сидоренко, відомий як Фоззі, поділився новиною про те, що групі скасували концерт в італійській Флоренції.

Раніше український автор і виконавець Олег Михайлюта, відомий як Фагот з групи ТНМК, назвав російського музиканта, соліст рок-групи "Акваріум" Бориса Гребенщикова, який засуджує розпочату Росією війну проти України, бородатим великим г...м через його попередні висловлювання про Крим і про культуру поза політикою.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.