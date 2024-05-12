Євробачення-2024: хто переміг - несподіваний фінал

Єврофани з усього світу зробили свій вибір - названо ім'я переможця Євробачення 2024 року.

https://glavred.net/stars/evrovidenie-2024-kto-pobedil-neozhidannyy-final-10564415.html Посилання скопійоване

Євробачення-2024 переможець - яка країна виграла Євробачення у 2024 / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

У ніч на 12 травня у шведському місті Мальме відбувся суперфінал конкурсу Євробачення-2024. За результатами напруженого змагання визначився переможець, який відвезе кришталевий мікрофон у свою країну.

Так за результатами глядацького та суддівського голосування на Євробаченні переміг Nemo зі Швейцарії з піснею The Code. Він набрав 591 бал.

Україна посіла 3 місце. alyona alyona і Jerry Heil заробили цілих 453 - гідний і несподіваний результат. На другому місці опинився Baby Lasagna з Хорватії з піснею Rim Tim Tagi Dim - 547 балів.

Національні журі з країн-учасниць Євробачення-2024 віддали Nemo найбільшу кількість голосів. За результатами цього голосування Україна була на 5 місці. Однак голоси глядачів підняли Україну на 3 місце.

Дивіться відео виступу переможця конкурсу Євробачення-2024 - Nemo зі Швейцарії:

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройшов 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках. Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil посіли третє місце. Перше місце дісталося співаку Nemo зі Швейцарії.

Євробачення-2024 - останні новини:

Раніше alyona alyona та Jerry Heil зробили потужну заяву просто на сцені конкурсу - у своєму фінальному виступі артистки з України виголосили важливий для країни меседж.

Також стало відомо, кому Україна віддала найвищий бал на Євробаченні 2024. Схоже, навіть українські єврофани не очікували такого рішення від Національного журі.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред