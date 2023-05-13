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Євробачення-2023: онлайн-трансляція фіналу пісенного конкурсу

Анна Підгорна
13 травня 2023, 20:00 оновлено 13 травня, 20:05
795
Вже через кілька годин стане відомо ім'я переможця Євробачення в цьому році. Фінал обіцяє бути незабутнім.
Євробачення - 2023-фінал
Євробачення-2023 фінал - дивитися онлайн / instagram.com/eurovision

Музична подія року - фінал Євробачення-2023 - відбудеться вже сьогодні, 13 травня, о 22:00 за київським часом у Ліверпулі, Велика Британія. 26 конкурсантів з 26 європейських країн боротимуться за Кришталевий мікрофон і почесне звання кращого виконавця.

Представники України на Євробаченні-2023 гурт Tvorchi виступлять у фіналі під номером 19. Також на сцену вийдуть й інші українські артисти, які брали участь та / або перемагали на конкурсі в попередні роки - Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Тіна Кароль і Вєрка Сердючка представлять свої конкурсні пісні в нових аранжуваннях у поєднанні з британськими хітами.

Також із символічним втіленням теми Євробачення-2023 "Об'єднані музикою" виступить переможниця Євробачення-2004, українська співачка Руслана.

відео дня

Фінал Євробачення-2023 - дивитися онлайн:

Пряму трансляцію фіналу Євробачення-2023 ще можна подивитися тут:

Також Євробачення-2023 онлайн подивитися можна на:

  • офіційному Facebook-профілі Євробачення;
  • сайт Громадське Культура;
  • сайт Громадське Євробачення;
  • через додаток Дія (Послуги - Дія.ТV - Суспільне Культура HD).
Євробачення-2023
Як дивитися Євробачення-2023 в додатку Дія / t.me/zedigital

Фіналісти Євробачення цього року виступатимуть у наступному порядку:

  1. Австрія: Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?
  2. Португалія: Mimicat - Ai Coraçao
  3. Швейцарія: Remo Forrer - Watergun
  4. Польща: Blanka - Solo
  5. Сербія: Luke Black - Samo Mi Se Spava
  6. Франція: La Zarra - Évidemment;
  7. Кіпр: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart
  8. Іспанія: Blanca Paloma - Eaea;
  9. Швеція: Loreen - Tattoo
  10. Албанія: Albina & Familja Kelmendi - Duje
  11. Італія: Marco Mengoni - Due vite;
  12. Естонія: Alika - Bridges
  13. Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha
  14. Чехія: Vesna - My Sister's Crown
  15. Австралія: Voyager - Promise
  16. Бельгія: Gustaph - Because Of You
  17. Вірменія: Brunette - Future Lover
  18. Молдова: Паша Парфені - Soarele si Luna
  19. Україна: TVORCHI - Heart of Steel
  20. Норвегія: Alessandra - Queen Of Kings
  21. Німеччина: Lord Of The Lost - Blood & Glitter;
  22. Литва: Monika Linkyte - Stay
  23. Ізраїль: Noa Kirel - Unicorn
  24. Словенія: Joker Out - Carpe Diem
  25. Хорватія: Let 3 - Mama ŠČ!
  26. Великобританія: Mae Muller - I Wrote A Song.
Євробачення-2023
Євробачення-2023 - порядок учасників у фіналі / instagram.com/eurovision

Дивіться відео про найяскравіші виступи українських артистів на пісенному конкурсі Євробачення:

Раніше букмекери оновили свої прогнози щодо переможця на Євробаченні-2023. Учасники з України входять до трійки лідерів, проте перемогу пророкують іншому конкурсанту.

Також Главред розповідав, які країни перемагали на Євробаченні частіше за інших. Примітно, що і тут Україна виявилася своєрідним рекордсменом всупереч тому, що бере участь у конкурсі не так давно.

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