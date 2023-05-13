Євробачення-2023: онлайн-трансляція фіналу пісенного конкурсу

Вже через кілька годин стане відомо ім'я переможця Євробачення в цьому році. Фінал обіцяє бути незабутнім.

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Євробачення-2023 фінал - дивитися онлайн / instagram.com/eurovision

Музична подія року - фінал Євробачення-2023 - відбудеться вже сьогодні, 13 травня, о 22:00 за київським часом у Ліверпулі, Велика Британія. 26 конкурсантів з 26 європейських країн боротимуться за Кришталевий мікрофон і почесне звання кращого виконавця.

Представники України на Євробаченні-2023 гурт Tvorchi виступлять у фіналі під номером 19. Також на сцену вийдуть й інші українські артисти, які брали участь та / або перемагали на конкурсі в попередні роки - Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Тіна Кароль і Вєрка Сердючка представлять свої конкурсні пісні в нових аранжуваннях у поєднанні з британськими хітами.

Також із символічним втіленням теми Євробачення-2023 "Об'єднані музикою" виступить переможниця Євробачення-2004, українська співачка Руслана.

відео дня

Фінал Євробачення-2023 - дивитися онлайн:

Пряму трансляцію фіналу Євробачення-2023 ще можна подивитися тут:

Також Євробачення-2023 онлайн подивитися можна на:

офіційному Facebook-профілі Євробачення;

сайт Громадське Культура;

сайт Громадське Євробачення;

через додаток Дія (Послуги - Дія.ТV - Суспільне Культура HD).

Як дивитися Євробачення-2023 в додатку Дія / t.me/zedigital

Фіналісти Євробачення цього року виступатимуть у наступному порядку:

Австрія: Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar? Португалія: Mimicat - Ai Coraçao Швейцарія: Remo Forrer - Watergun Польща: Blanka - Solo Сербія: Luke Black - Samo Mi Se Spava Франція: La Zarra - Évidemment; Кіпр: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart Іспанія: Blanca Paloma - Eaea; Швеція: Loreen - Tattoo Албанія: Albina & Familja Kelmendi - Duje Італія: Marco Mengoni - Due vite; Естонія: Alika - Bridges Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha Чехія: Vesna - My Sister's Crown Австралія: Voyager - Promise Бельгія: Gustaph - Because Of You Вірменія: Brunette - Future Lover Молдова: Паша Парфені - Soarele si Luna Україна: TVORCHI - Heart of Steel Норвегія: Alessandra - Queen Of Kings Німеччина: Lord Of The Lost - Blood & Glitter; Литва: Monika Linkyte - Stay Ізраїль: Noa Kirel - Unicorn Словенія: Joker Out - Carpe Diem Хорватія: Let 3 - Mama ŠČ! Великобританія: Mae Muller - I Wrote A Song.

Євробачення-2023 - порядок учасників у фіналі / instagram.com/eurovision

Дивіться відео про найяскравіші виступи українських артистів на пісенному конкурсі Євробачення:

Раніше букмекери оновили свої прогнози щодо переможця на Євробаченні-2023. Учасники з України входять до трійки лідерів, проте перемогу пророкують іншому конкурсанту.

Також Главред розповідав, які країни перемагали на Євробаченні частіше за інших. Примітно, що і тут Україна виявилася своєрідним рекордсменом всупереч тому, що бере участь у конкурсі не так давно.

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