Євробачення-2023: онлайн-трансляція фіналу пісенного конкурсу

Музична подія року - фінал Євробачення-2023 - відбудеться вже сьогодні, 13 травня, о 22:00 за київським часом у Ліверпулі, Велика Британія. 26 конкурсантів з 26 європейських країн боротимуться за Кришталевий мікрофон і почесне звання кращого виконавця.
Представники України на Євробаченні-2023 гурт Tvorchi виступлять у фіналі під номером 19. Також на сцену вийдуть й інші українські артисти, які брали участь та / або перемагали на конкурсі в попередні роки - Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Тіна Кароль і Вєрка Сердючка представлять свої конкурсні пісні в нових аранжуваннях у поєднанні з британськими хітами.
Також із символічним втіленням теми Євробачення-2023 "Об'єднані музикою" виступить переможниця Євробачення-2004, українська співачка Руслана.
Фінал Євробачення-2023 - дивитися онлайн:
Пряму трансляцію фіналу Євробачення-2023 ще можна подивитися тут:
Також Євробачення-2023 онлайн подивитися можна на:
- офіційному Facebook-профілі Євробачення;
- сайт Громадське Культура;
- сайт Громадське Євробачення;
- через додаток Дія (Послуги - Дія.ТV - Суспільне Культура HD).
Фіналісти Євробачення цього року виступатимуть у наступному порядку:
- Австрія: Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?
- Португалія: Mimicat - Ai Coraçao
- Швейцарія: Remo Forrer - Watergun
- Польща: Blanka - Solo
- Сербія: Luke Black - Samo Mi Se Spava
- Франція: La Zarra - Évidemment;
- Кіпр: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart
- Іспанія: Blanca Paloma - Eaea;
- Швеція: Loreen - Tattoo
- Албанія: Albina & Familja Kelmendi - Duje
- Італія: Marco Mengoni - Due vite;
- Естонія: Alika - Bridges
- Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha
- Чехія: Vesna - My Sister's Crown
- Австралія: Voyager - Promise
- Бельгія: Gustaph - Because Of You
- Вірменія: Brunette - Future Lover
- Молдова: Паша Парфені - Soarele si Luna
- Україна: TVORCHI - Heart of Steel
- Норвегія: Alessandra - Queen Of Kings
- Німеччина: Lord Of The Lost - Blood & Glitter;
- Литва: Monika Linkyte - Stay
- Ізраїль: Noa Kirel - Unicorn
- Словенія: Joker Out - Carpe Diem
- Хорватія: Let 3 - Mama ŠČ!
- Великобританія: Mae Muller - I Wrote A Song.
Дивіться відео про найяскравіші виступи українських артистів на пісенному конкурсі Євробачення:
Раніше букмекери оновили свої прогнози щодо переможця на Євробаченні-2023. Учасники з України входять до трійки лідерів, проте перемогу пророкують іншому конкурсанту.
Також Главред розповідав, які країни перемагали на Євробаченні частіше за інших. Примітно, що і тут Україна виявилася своєрідним рекордсменом всупереч тому, що бере участь у конкурсі не так давно.
Інші новини: