Євген Клопотенко розповів про близьку дружбу зі Златою Огневич, яка змушує його червоніти

Євген Клопотенко розповів про тісну дружбу зі Златою Огневич / instagram.com/klopotenko, instagram.com/zlata.ognevich

Український ресторатор, шеф-кухар і популяризатор української кухні Євген Клопотенко розповів Григорію Решетнику на проєкті Як ти?, що його та українську співачку Злату Огневич пов'язує ніжна дружба, яка триває близько двох років. До слова, і кулінар і співачка зараз самотні.

Вони познайомилися в Єгипті на минулий Новий рік. "Вона так заспівала, аж до мурах. І я прямо такий: "Прівєт!" - згадує шеф-кухар.

З тих пір вони підтримують дружні стосунки - спілкуються в соцмережах, а нещодавно Злата навіть побувала у Євгена в гостях, де він пригощав її вечерею.

На питання, як до нього ставиться Злата, почервонілий від збентеження Клопотенко відповів: "Вона до мене дуже добре ставиться. З теплом величезним. І я думаю, що вона постійно про мене гарно відгукується, і у нас прекрасні стосунки".

Також кухар зазначив, що міг піти на романтичне реаліті Холостячка, коли головною героїнею була Злата. Крім того він підкреслив, що йому подобається, що співачка з тих дівчат, які знають, чого хочуть від життя і відносин. "Дівчата в 35 не кажуть: "Дівчата в 35 не говорять: "Я не знаю, що хочу, покрути мене…" Вже ти чітко розумієш, що ти хочеш і до якої цілі йдеш. І це – щастя!" - розповідає Євген.

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