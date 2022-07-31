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"Мало не падала прямо на сцені": Злата Огнєвіч зізналася про хворобу, яка мучить її багато років

31 липня 2022, 14:03

Лікарі не змогли виявити причину сильних і частих головних болів, від яких страждає співачка.

Злата Огневич
Злата Огнєвіч розповіла про хворобу, через яку страждає з дитинства / прес-служба

Відома українська співачка Злата Огнєвіч зізналася, що багато років ще з дитинства вона живе з хворобою, яка приносить тільки біль і безсилля. Дівчина страждає сильними і частими головними болями - мігренями. Цим Злата Огнєвіч поділилася зі своїми підписниками в Instagram.

Співачка стверджує, що за всі ці роки намагалася побороти хворобу і пройшла купу досліджень, але лікарі так і не змогли встановити причину головного болю. Вона зізналася, що головний біль може тривати два тижні поспіль і знову повторитися через два-три дні.

"Ніколи з вами цим не ділилася. Але, можливо, за весь той час, який я борюся з цією недугою з'явилися якісь нові методики, які реально можуть мені допомогти. З самого дитинства я страждаю від скажених головних болів, таких собі мігреней. При чому знеболюючі мене беруть тільки частково і біль все одно залишається десь там далека. Нудота, погане самопочуття", — поділилася Злата.

Дівчина розповіла, що їй не допомагають навіть сильні знеболюючі. Злата Огнєвіч додала, що в деяких моментах вона навіть мало не втрачала свідомість на сцені під час виступу, тоді її врятувала лише стійка для мікрофона.

Злата Огневич про хворобу
Злата Огнєвіч розповіла про хворобу / instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич про хворобу
Злата Огнєвіч розповіла про хворобу / instagram.com/zlata.ognevich

При цьому співачка стверджує, що намагається вести повноцінний і здоровий спосіб життя. Огнєвіч займається спортом, намагається правильно харчуватися, відвідує зустрічі і дає концерти.

читайте такожЧерез повітряну тривогу зірвався виступ Злати Огнєвіч : співачка дала інтерв'ю в бомбосховищі

Нагадаємо, українська співачка Злата Огнєвіч раніше заявила, що її вже три роки переслідує неадекватний чоловік, який погрожує їй та її родині. Вона навіть зверталася за допомогою до правоохоронців, однак це не дуже допомогло – чоловіка затримали, але потім відпустили за рішенням суду.

Але зовсім недавно у неї з'явився ще один переслідувач, який підстеріг знаменитість біля під'їзду її власного будинку.

Інші новини:

Злата Огневич мігрень
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