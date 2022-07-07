"Це просто нестерпно": Юрій Горбунов зізнався, куди вивіз Катю Осадчу і дітей під час війни

Горбунов розповів, куди вивіз Осадчу з дітьми під час війни / instagram.com/gorbunovyuriy

Український шоумен, продюсер і ведучий Юрій Горбунов в інтерв'ю для Аліни Доротюк розповів, де "ховає" від жахів війни їх з моделлю, ведучою і волонтеркою Катею Осадчою спільних дітей.

Горбунов поділився, що перший притулок після того, як 24 лютого вони прокинулися від потужних вибухів, сім'я знайшла у батьків Осадчої. Але це місце здалося їм недостатньо безпечним. Тоді зіркова сім'я вирушила спробувати удачі на Західній Україні.

"Спочатку шукали, де знайти житло на заході України, тому що ми спочатку переїхали до батьків Каті, потім з'ясувалось, що там так само над головою літають літаки. Коли у тебе одна п'ятирічна дитина, і п'ятимісячна друга, то це не просто малі діти, тут і харчування, і вода, і все інше…" - поділився шоумен.

Зупинився Горбунов з дружиною і двома маленькими синами в Карпатах в районі Івано-Франківської області. Однак зіркові батьки повернулися до Києва при першій же можливості, щоб впритул зайнятися волонтерською та просвітницькою діяльністю.

Діти, зізнається ведучий, живуть зараз на два будинки: "Вони то повертаються, то знову їдуть. Ми пробуємо. Тому що в нас не працює садочок, жодних гуртків. Коли вони знов починають сідати на голову, то ми знову їх…Тому що для Івана, якому вже скоро шість років, йому звичайно важлива комунікація, і вдома це буває просто нестерпно".

читайте такожУ родині Періс Хілтон несподіване поповнення: "ми не можемо бути ще щасливішими!"

Нагадаємо, українська модель, ведуча і волонтерка Катя Осадча була однією з перших медіаперсон, яка виступила за те, щоб позбавити українського громадянства артистів українського походження, які свідомо мовчать про війну в Україні та/або публічно підтримують військову політику Кремля.

Інші новини: