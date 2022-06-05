"Прощалися і не знали, чи побачимося знову": Катя Осадча вперше за час війни зустрілася з батьком

Катя Осадча привітала батька з Днем народження / instagram.com/kosadcha

Українська ведуча, модель і волонтерка Катя Осадча поділилася з шанувальниками рідкісним фото свого батька Олександра в День його народження.

Судячи з посту, який залишила Осадча в Instagram, це чи не перша зустріч з рідною людиною за весь час повномасштабної війни в Україні. Вона бачилася з батьками лише на самому початку, перед тим як виїхати з дітьми на Західну Україну.

Олександр Осадчий відмовився залишати свій будинок під Києвом і сміливо витримав всі негаразди, уготовані його родині війною. "В лютому, коли ми вирушали з дітьми від батьків на захід України, прощалися і не знали, чи побачимося знову, ніхто це не говорив вголос, але всі розуміли…Батьки залишися у передмісті Києва і разом з котом пережили всі найстрашніші ночі і дні неподалік Василькова", - розповідає ведуча.

Вона привітала батька з Днем його народження, і підкреслила, що він є для неї прикладом у всьому: "Нескореність духу, захист свого і впевненість, що ти на своїй землі і немає тут місця "русскому миру".Тато, ти мій приклад в усьому, люблю тебе!З Днем народження!Перемога скоро і вороги нам більше не будуть псувати наше життя".

До привітань батькові Осадчої приєдналися і її шанувальники - захоплювалися стійкістю духу чоловіка, дивувалися схожістью з іменитою дочкою, і бажали чоловікові здоров'я і сил на довгі роки.

Катя Осадча показала батька Олександра в День його народження / instagram.com/kosadcha

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Раніше телеведуча, модель і волонтерка Катя Осадча розповіла, через що плаче найбільше - жахи, які творять рашисти в Україні незмінно викликають у неї сльози.

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