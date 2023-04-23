'Це не жарт!': 'голубка миру' Ані Лорак задонатила на ЗСУ кругленьку суму

Грошовий переказ підтвердив Стерненко, який зараз збирає кошти на нових "пташок" для наших захисників.

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Ані Лорак задонатила на ЗСУ майже 100 тис. гривень / instagram.com/anilorak

Співачка українського походження Ані Лорак, яка через мовчання про війну в Україні стала користуватися на батьківщині поганою славою, продовжує робити суперечливі жести.

Зовсім недавно в провокаційному інтерв'ю, в якому вона наговорила багато зайвого, співачка заявляла, що не може допомагати військовим, так як "у неї немає цього в природі". Однак сьогодні стало відомо, що вона взяла участь у зборі коштів на нові дрони для ЗСУ, який відкрив громадський діяч Сергій Стерненко.

Про це він розповів самостійно на своїй сторінці в Twitter. "+80000 грн від Ані Лорак! Дякуємо Кароліні, яка навіть у таких непростих умовах продовжує підтримувати боротьбу проти російських виродків!" - написав Стерненко. Також він зазначив, що це не жарт, а чиста правда, мовляв Лорак дуже часто донатить на потреби військових.

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Примітно, що пізніше початковий твіт про пожертвування від імені співачки Стерненко видалив, мотивуючи це тим, що не бажає нашкодити їй, через її "непросту ситуацію".

Читачі волонтера поки не знають, чи варто сприймати цю новину всерйоз, враховуючи новини про Ані Лорак, які з'являються в ЗМІ під час повномасштабної війни.

Ані Лорак задонатила на ЗСУ майже 100 тис. гривень / twitter.com/sternenko

Раніше новий бойфренд Ані Лорак вирішив заступитися за скандальну співачку, проте ще більше погіршив ситуацію, розкривши справжні погляди "голубки миру" на війну в Україні.

На відміну від співачки, її колишній чоловік, Мурат Налчаджиоглу, проявляє любов і повагу до України - турецький бізнесмен розповів, чому залишається в країні під час війни і займається благодійністю.

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