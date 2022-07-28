"Це була або Пугачова, або Ветлицька": Кушанашвілі розповів, як йому вибили зуби

Кушанашвілі, Пугачова / скріншот

Телеведучого Отара Кушанашвілі ледь не забили до смерті бандити. Він зазначив, що "замовити" його могли або Алла Пугачова, або Наталія Ветлицька.

Телеведучий вважає, що таким чином співачки могли помститися йому за невтішні висловлювання на їхню адресу.

"Після хамських виступів на адресу всіх, розбирання біля під'їзду завершилося побиттям. Мене постригли, поставили на коліна, приставили пістолет... Клянусь пам'яттю мами. Думаю, це була або Алла Пугачова, або Наталія Ветлицька. Якщо Алла Борисівна, то не схоже на велику артистку, а Наталя - дуже емоційна", - цитує Кушанашвілі teleprogramma.pro.

Телеведучий визнав, що перегнув палицю, коли ображав і ту, і іншу.

читайте такожДосить Росії: Алла Пугачова і Максим Галкін переїдуть в США на ПМЖ"Мені нічим було пишатися, але це правда — мене побили, вибили зуби, змушували їсти гівно водія", - розповів 52-річний ведучий, додавши, що тоді отримав по заслугах.

Раніше повідомлялося, що співачка, яка народилася в Києві і яро підтримує російську війну в Україні Любов Успенська, відзначилася шокуючим вчинком.

68-річна Успенська не дуже любить своїх сусідів. Днями співачка разом з дочкою Тетяною прогулювалися зі своїм собакою по селищу в Росії, як раптом з однієї з ділянок вискочив погратися тримісячний французький бульдог.

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