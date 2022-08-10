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"Це велике горе": Пригожин висловився про майбутнє Вайкуле

10 серпня 2022, 12:34

Продюсер обурюється через вчинок співачки.

Прихожин, Вайкуле
Прихожин, Вайкуле / скріншот

​Продюсер-путініст Йосип Пригожин, як і багато інших росіян, незадоволений підтримкою України з боку співачки Лайми Вайкуле.

Пригожин вважає, що артистка "плює в колодязь, з якого пила" - і йому не подобається, що так чинять з його країною.

"Латвія заборонила " нову хвилю", Латвія заборонила багатьох російських артистів, на кістках нової хвилі зробили фестиваль"Рандеву". Хіба це справедливо? Взагалі Вайкуле завжди була поза політикою. Мене вражає її активна участь сьогодні, розумієте, чи то їй піару не вистачає, чи то їй хочеться похайповать на темі. Насправді, це велике горе", - заявив Пригожин.

За його словами, всі гроші Вайкуле заробила в Росії, не в Америці, не за кордоном.

"Якщо ви сьогодні виступаєте проти країни і вважаєте кожного громадянина агресором, то вам нічого робити в нашій країні. Розумієте, вони плюють в колодязь, з якого пили. Вони переходять всі мислимі і немислимі межі, тому нічого їм робити у нас вдома", - заявив він.

Раніше музичний критик Сергій Сосєдов, який раз у раз намагається очорнити виступили проти війни зірок, також вставив свої "п'ять копійок" з приводу вчинку Лайми Вайкуле.

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Лайма Вайкуле Йосип Пригожин
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