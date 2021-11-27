Еллерт поставив крапку у відносинах з Мішиною

Олександр Еллерт і Ксенія Мішина / instagram.com/ellert_a

Автор Студії "Квартал 95" і переможець першого сезону шоу "Холостячка" Олександр Еллерт розповів про стосунки зі своєю коханою

Відповідаючи на питання передплатників про Ксенії Мішиної, Еллерт заявив, що вони розлучилися.

"Як з Ксю справи йдуть?", - запитали у нього фоловери.

"Ми не разом. Дайте нас спокій", - відповів Еллерт.

Еллерт зізнався, що він розлучився з Мішиною / instagram / ellert_a

Нагадаємо, в середині липня Ксенія повідомила про розрив відносин з Олександром. Мішина опублікувала пост, в якому заявила, що пішла від обранця. Причину актриса уточнювати не стала. Однак знаменитість зазначила, що вона стала ініціатором такого рішення і додала, що воно остаточне. Втім, згодом все більше було схоже на те, що парочка знову разом.

Раніше сімейний психолог, психотерапевт і сексолог Олена Щербань, відповідаючи на питання чи є у цієї пари майбутнє і на якому грунті можливі конфлікти в їхній родині, заявила, що стосунки колишньої "Холостячки" Ксенії Мішиної і шоумена Олександра Еллерта хоч і досить заплутані, але мають шанс на життя.