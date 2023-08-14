Елітарне мистецтво: Українська диригентка Линів одягла футболку Wagner Power і "отримала" в Мережі

Всесвітньо відома українська диригент Оксана Линів опинилася в епіцентрі скандалу, одягнувши на фестиваль у Німеччині футболку з написом Wagner Power.

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Диригент Оксана Линів / колаж Главреда, фото УНІАН і Facebook

Всесвітньо відома українська музикант і диригент Оксана Линів опинилася в епіцентрі скандалу, коли на фестивалі в Німеччині вбралася в футболку з написом Wagner Power (в перекладі з англійської ‒ "Сила Вагнера").

Захід був присвячений легендарному і колись скандальному відомому німецькому композитору Ріхарду Вагнеру. Тобто формально мова йде не про однойменну "ПВК" з країни-агресора РФ на чолі з путінським поплічником Євгеном Пригожиним.

Однак українські блогери порахували, що Линів "проігнорувала контексти", хоча могла б спочатку відмовитися від такої футболки, чітко пояснивши свою позицію, але не стала цього робити.

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"Це Оксана Линів. Всесвітньо відома українська диригентка, що представляє Україну у світі у футболці Wagner Power. Ви скажете "Вагнер просто писав музику, її одяг – її справа, тут очевидно не про ПВК". Але сам але саме ігнорування контекстів я вважаю певним знаком людоїдства", - написав відомий український блогер Остап Українець.

"Це настільки потрібно бути відірваною від українських реалій людиною, щоб поїхати у світ представляти Україну у футболці з таким написом", ‒ написала відома українська правозахисниця Наталія Панченко.

Скандальний знімок у футболці Линів зі своєї сторінки вже видалила, а на обурення українців відреагувала за допомогою цитати внучки композитора ‒ Катаріної Вагнер. Відповідний пост з'явився в профілі в Facebook.

"Катаріна Вагнер коментує зловживання ім'ям її прадіда найманою трупою Євгена Пригожина: "Окупація роботи Вагнера націонал-соціалістами була огидною. І коли "російська наймана армія, звірства якої неможливо перевершити, вимазує ім'я Вагнера на своїх кривавих прапорах, то не тільки у мене перехоплює подих", – йдеться в тексті.

Нагадаємо, скандал розгорівся після того, як в Мережі з'явилася інформація, що шоумен Володимир Остапчук виїжджав до Греції, щоб попрацювати в якості конферансьє на дні народження дружини російського олігарха Леоніда Арапова Юлії Буряк. До початку повномасштабного вторгнення Юлія, яка родом з Одеси, проживала зі своїм чоловіком у Москві.

Але потім з'явилася інформація про те, що після початку російської повномасштабної військової агресії РФ проти України Юлія виїхала з Росії і вдруге вийшла заміж за українця Андрія.

Далі стало відомо, що на дні народження Юлії Буряк також виступила група Quest Pistols. Представник групи також зазначив, що вони їхали виступати до українців, ретельно перевірили лайнап, в якому знаходилися тільки українські артисти з чіткою громадянською позицією. Комунікація з присутніми була українською мовою.

"У нашій команді абсолютно чітка позиція щодо неможливості співпраці з особами, які підтримують політику Росії, і порушують українське і міжнародне право", – сказав менеджер Quest Pistols Юрій Федоров.

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