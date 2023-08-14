УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Елітарне мистецтво: Українська диригентка Линів одягла футболку Wagner Power і "отримала" в Мережі

Дмитро Відоменко
14 серпня 2023, 13:33 оновлено 14 серпня, 13:33
162
Всесвітньо відома українська диригент Оксана Линів опинилася в епіцентрі скандалу, одягнувши на фестиваль у Німеччині футболку з написом Wagner Power.
Оксана Линів
Диригент Оксана Линів / колаж Главреда, фото УНІАН і Facebook

Всесвітньо відома українська музикант і диригент Оксана Линів опинилася в епіцентрі скандалу, коли на фестивалі в Німеччині вбралася в футболку з написом Wagner Power (в перекладі з англійської ‒ "Сила Вагнера").

Захід був присвячений легендарному і колись скандальному відомому німецькому композитору Ріхарду Вагнеру. Тобто формально мова йде не про однойменну "ПВК" з країни-агресора РФ на чолі з путінським поплічником Євгеном Пригожиним.

Линів, коменти

Однак українські блогери порахували, що Линів "проігнорувала контексти", хоча могла б спочатку відмовитися від такої футболки, чітко пояснивши свою позицію, але не стала цього робити.

відео дня

"Це Оксана Линів. Всесвітньо відома українська диригентка, що представляє Україну у світі у футболці Wagner Power. Ви скажете "Вагнер просто писав музику, її одяг – її справа, тут очевидно не про ПВК". Але сам але саме ігнорування контекстів я вважаю певним знаком людоїдства", - написав відомий український блогер Остап Українець.

Линів, коменти

"Це настільки потрібно бути відірваною від українських реалій людиною, щоб поїхати у світ представляти Україну у футболці з таким написом", ‒ написала відома українська правозахисниця Наталія Панченко.

Линів, коменти

Скандальний знімок у футболці Линів зі своєї сторінки вже видалила, а на обурення українців відреагувала за допомогою цитати внучки композитора ‒ Катаріної Вагнер. Відповідний пост з'явився в профілі в Facebook.

"Катаріна Вагнер коментує зловживання ім'ям її прадіда найманою трупою Євгена Пригожина: "Окупація роботи Вагнера націонал-соціалістами була огидною. І коли "російська наймана армія, звірства якої неможливо перевершити, вимазує ім'я Вагнера на своїх кривавих прапорах, то не тільки у мене перехоплює подих", – йдеться в тексті.

Нагадаємо, скандал розгорівся після того, як в Мережі з'явилася інформація, що шоумен Володимир Остапчук виїжджав до Греції, щоб попрацювати в якості конферансьє на дні народження дружини російського олігарха Леоніда Арапова Юлії Буряк. До початку повномасштабного вторгнення Юлія, яка родом з Одеси, проживала зі своїм чоловіком у Москві.

Але потім з'явилася інформація про те, що після початку російської повномасштабної військової агресії РФ проти України Юлія виїхала з Росії і вдруге вийшла заміж за українця Андрія.

Далі стало відомо, що на дні народження Юлії Буряк також виступила група Quest Pistols. Представник групи також зазначив, що вони їхали виступати до українців, ретельно перевірили лайнап, в якому знаходилися тільки українські артисти з чіткою громадянською позицією. Комунікація з присутніми була українською мовою.

"У нашій команді абсолютно чітка позиція щодо неможливості співпраці з особами, які підтримують політику Росії, і порушують українське і міжнародне право", – сказав менеджер Quest Pistols Юрій Федоров.

Вас також може зацікавити:

диригент ПВК Вагнера війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Родичам загиблих і зниклих безвісти в АТО дозволили виїзд за кордон

Родичам загиблих і зниклих безвісти в АТО дозволили виїзд за кордон

15:00 Україна
РФ застосовує тактику "випаленої землі": Данілов назвав мету окупантів

РФ застосовує тактику "випаленої землі": Данілов назвав мету окупантів

14:48 Україна
Росія може вдарити по Україні на День Незалежності, ворог підступний - Ігнат

Росія може вдарити по Україні на День Незалежності, ворог підступний - Ігнат

13:44 Україна
Всі головні новини

Останні новини

15:15

Валентина Тализіна брудно образила Лію Ахеджакову за підтримку України

15:00

Родичам загиблих і зниклих безвісти в АТО дозволили виїзд за кордон

14:48

РФ застосовує тактику "випаленої землі": Данілов назвав мету окупантів

14:23

"Мирні жителі не повинні бути мішенню" в ООН розкритикували окупантів через обстріли Півдня України

13:55

В Одеській області у військовій частині офіцер побив військовослужбовця

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:44

Росія може вдарити по Україні на День Незалежності, ворог підступний - Ігнат

13:33

Елітарне мистецтво: Українська диригентка Линів одягла футболку Wagner Power і "отримала" в Мережі

13:09

"Рідна мати моя": знахабніла Лорак разом з Кіркоровим заспівала під акомпанемент Крутого

12:59

Прем'єра року: стала відома дата виходу європейського сезону Голосу країниВідео

Реклама
12:57

Коли в Україні святкують Горіховий Спас: головні прикмети і дата

12:45

Санта Дімопулос розповіла, чому зраджують чоловіки і в чому вина жінки

12:29

Фейки про удар по ОдесіПогляд

12:28

Скандальна Оксана Байрак втекла до РФ і якшається з пропагандистами

12:26

Повторний наступ на Київ можливий: Наєв назвав умови атаки РФ на столицю

12:25

Росія зіткнулася з дилемою: у розвідці Британії оцінили рейди ЗСУ через Дніпро

12:24

Намагаються приховати, але пошкодження видно: в Мережі з'явилися нові фото Кримського мосту

11:59

Загадка, яку не розгадають навіть генії: потрібно знайти приховану дівчину на зображені

11:54

Ердоган поставив ультиматум: у Мережі дізналися умову візиту Путіна до Туреччини

11:37

Деякі пенсіонери залишаться без надбавок до пенсії: хто під загрозою

11:08

У Вірменії трагічно загинув в. о. посла України: що сталося

Реклама
11:06

Чому не можна вживати слово "купляти": Авраменко дав несподівану відповідьВідео

10:54

Кароль показала фото з красенем-сином і душевно звернулася до покійного чоловіка

10:40

Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму - синоптик

10:15

ЗСУ добилися успіху в Урожайному і просуваються в Запорізькій області - Маляр

10:00

За тиждень ЗСУ звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку

09:54

Росіяни за допомогою вертольота оглядали турецьке судно Sukru Okan: у Мережі з'явилося відео

09:25

"Моя душа розірвалася на частини": на фронті загинув молодий воїн з Вінниці

09:18

Путін злякався мобілізації, ЗСУ до можуть прорватися на півдні - The Times

08:34

"Мені дуже боляче": полонений майор ЗС РФ Томов розговорився в українському полоніВідео

08:18

Україна поверне Донбас і переможе у війні, коли ізолює Крим - Ходжес

07:20

ЗСУ просунулися вперед на двох ділянках фронту - ISW

06:38

Вночі РФ атакувала Одесу дронами та ракетами: спалахнули пожежі, є постраждаліФото

04:40

"Для нас – це програш": Дикий розповів про катастрофічний варіант завершення війни

04:31

Яке сьогодні свято 14 серпня: кого потрібно привітати в цей день

04:05

Яке м'ясо найкорисніше: несподівана відповідь просто уб'є наповал

03:26

Пилосос починає іноді барахлити: як поліпшити тягу

02:52

Швидко, просто і якісно: як помити жалюзі, не знімаючи їх з вікон

02:20

Виросте на очах: 3 методи виправити тісто, якщо воно не піднімається

01:55

Кейт Міддлтон ночами дзвонить принцу Гаррі потай від чоловіка - ЗМІ

01:35

"Постійно маневрують, щоб їх не знайшли Морські дрони": Жданов оцінив обстановку з ворожими кораблями

Реклама
00:26

Лялька Настя: Волочкова в комічному образі засмутила фанатів

13 серпня, неділя
23:55

"Не залишимо без відповіді": Зеленський прямо пригрозив РФ за ракетний терор

23:10

Жінка ставить лише одне питання під час співбесід і відразу отримує роботу

22:40

Полонений комбат РФ принизив Путіна і розкрив колосальні втрати окупантів в Україні

22:24

Брітні Спірс не виходить з дому через невдалий ботокс: одна брова нижче іншоїВідео

21:50

В ОП жорстко оцінили піратство РФ в Чорному морі й попередили про відповідь

21:35

"Готовність до пуску – очевидна": у ЗСУ попередили про загрозу ударів "Калібрами"

21:28

Positiff показав свою лису маківку та позбувся фірмової борідки

21:10

Затишшя перед бурею: банкір розповів, який удар готує курс долара у вересні

20:46

Союзники готують Україну до нового контрнаступу: західні ЗМІ назвали терміни

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти