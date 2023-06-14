Брат у полоні в окупантів: соліст Quest Pistols поділився особистим горем

Соліст Quest Pistols Антон Савлепов повідомив, що його брат Сергій потрапив у російський полон. І вже більше року артист нічого не чув про нього.

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Брат Антона Савлепова в полоні у російських окупантів / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Соліст української попгрупи Quest Pistols Антон Савлепов повідомив, що його брат, Сергій Строєв, давно в полоні в окупантів. Про це артист розповів у відеозверненні в TikTok.

"Я родом з Харківської області. З початком повномасштабного російського вторгнення моя мала батьківщина була швидко і надовго окупована. Українці регулярно виходили на мітинги опору. І саме за тверду громадянську позицію окупанти переслідували їх, викрадали, тримали по підвалах і катували. Деякі поверталися морально і фізично покаліченими, а про інших досі нічого не відомо. Я особисто знаю, як важко знайти хоча б якусь інформацію про полонених цивільних. Їх майже не обмінюють, вони рідко потрапляють в списки і за документами вони фактично не в полоні. Наші родичі, громадяни і патріоти просто пропали безвісти", – сказав артист.

Савлепов каже, що офіційно його брат вже рік вважається зниклим безвісти.

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"Ця сумна трагічна історія торкнулася і моєї сім'ї. Ми вже більше року нічого не чули про Сергія. Так, мій брат, цивільний полонений. Такий же, як і багато інших співвітчизників, які просто хотіли жити в Україні під українським прапором", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше Антон Савлепов, Костянтин Боровський і Микита Горюк оголосили про возз'єднання першого складу популярної в 2000-ті української попгрупи Quest Pistols.

Музиканти анонсували спільний благодійний концерт-тур Європою з метою допомогти Україні та українцям, які постраждали від військової агресії рф. Всього заплановано 6 концертів у 6 європейських містах.

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