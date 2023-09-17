УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Ексневістка Ющенка відреагувала на вирок Маші Єфросиніної

Анна Підгорна
17 вересня 2023, 12:32 оновлено 17 вересня, 12:37
61
Нова публікація Лізи Ющенко викликала суперечки в мережі.
Маша Єфросиніна, Ліза Ющенко
Ліза Ющенко здивувала реакцією на заочне засудження Маші Єфросиніної / колаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Українську ведучу та громадську діячку Машу Єфросиніну московський суд заочно засудив до семирічного ув'язнення у "справі про фейки". Єфросиніна з цієї клоунади вже посміялася, а тепер свою реакцію на цю новину опублікувала її молодша сестра, колишня невістка третього президента України Ліза Ющенко.

Жінка ігнорує війну в нашій країні, і спокійно насолоджується розкішним життям в країні-окупанті. До слова, ведуча не афішує, чи підтримує вона зв'язок з родичкою-мовчункою.

Так, після вироку Маші, на сторінці Лізи в Instagram з'явився дивний пост, який пов'язали з визнанням ведучої злочинницею в рф.

відео дня

Ющенко опублікувала своє фото, на якому вона позує з широченною посмішкою в усі 32 зуба. "Посміхайся! Всіх це дратує", - підписала знімок колишня невістка експрезидента.

Думки в коментарях розділилися: хтось вважає, що кадр був демонстрацією підтримки Єфросиніній, хтось - що Ліза таким чином жартує над старшою сестрою.

Ліза Ющенко
Ліза Ющенко здивувала реакцією на заочне засудження Маші Єфросиніної / instagram.com/liza_u

Раніше український ведучий і чоловік співачки MamaRika Сергій Середа назвав головних геїв РФ, які прикриваються традиційними цінностями в страху бути засудженими в країні на болотах.

Також Леся Нікітюк показала, як мало не загинула на зйомках шоу. Через костюм під час зйомок " Хто зверху?" ведуча могла піти з життя прямо на майданчику.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
шоу-бізнес Маша Єфросиніна Ліза Ющенко новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

"Б’ють перед гучними політичними подіями": у ЗСУ пояснили мету нової атаки РФ

"Б’ють перед гучними політичними подіями": у ЗСУ пояснили мету нової атаки РФ

12:52 Україна
Росія стягнула під Бахмут 52 тис. військ, окупанти зазнають великих втрат - ЗСУ

Росія стягнула під Бахмут 52 тис. військ, окупанти зазнають великих втрат - ЗСУ

12:47 Україна
Данілов - про перемовини з Путіним: жодного діалогу, РФ повинна провалитися

Данілов - про перемовини з Путіним: жодного діалогу, РФ повинна провалитися

11:58 Політика
Всі головні новини

Останні новини

12:52

"Б’ють перед гучними політичними подіями": у ЗСУ пояснили мету нової атаки РФ

12:47

Росія стягнула під Бахмут 52 тис. військ, окупанти зазнають великих втрат - ЗСУ

12:38

Ігнат про 40 "Іскандерів" біля України: небезпека в іншому

12:32

Ексневістка Ющенка відреагувала на вирок Маші Єфросиніної

12:14

Найкращі вправи на прес від Аніти Луценко: всього 12 хв на день для ідеальної формиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:05

Вже вклинилися у другу "лінію Суровікіна": ЗСУ близькі до прориву до узбережжя Азовського моряВідео

11:58

Як смачно засолити сало - 2 шикарних рецепти від Євгена Клопотенка

11:58

Данілов - про перемовини з Путіним: жодного діалогу, РФ повинна провалитися

11:22

Найшвидший хачапурі в світі за 12 хвилин: рецепт, який розмітають завжди

Реклама
11:22

Що важливо знати про ракету Х-БДПогляд

11:03

Китайський гороскоп на завтра 18 вересня 2023: Зміям - стрес, Мавпам - пристрасть

10:54

Окупанти готуються до наступу ЗСУ на Токмак – розвідка Британії

10:54

Це буде переломний і вирішальний момент: коли Україну чекає перемога у війні - прогноз

10:48

Війна в Україні затягнеться, треба готуватися до тривалої боротьби - Столтенберг

10:47

Гороскоп на завтра 18 вересня 2023: Водолію - гроші, Леву - флірт

10:06

ЗСУ зробили пролом в "обороні" РФ під Роботиним, окупантам не вистачає сил - ISW

09:52

Окупанти атакували Харків: 4 ракети С-300 влучили в цивільне підприємство

09:48

Експерт з прибирання розповів, як за дві хвилини зробити засіб від цвілі

09:20

Видалить навіть найсильніший бруд: чоловік здивував дивним способом очищення автоВідео

09:11

ЗСУ здатні розбити Чорноморський флот, Заходу не треба боятися Путіна - Данілов

Реклама
09:01

Пріоритетом для РФ є Запорізький напрямок, туди перекидають елітні війська – ISW

08:42

Війна на виснаження до 2032 рокуПогляд

08:35

У Шойгу створили нову ПВК на чолі з Суровікіним: у ЗСУ розкрили їхні плани

08:18

Простий дитячий сніданок за 20 хвилин лише з чотирьох інгредієнтів: рецепт від Пави

07:43

РФ вночі вдарила по Україні: одне місто було атаковане ракетами С-300

07:11

Яке свято 17 вересня: кого потрібно привітати в цей день

07:05

Підступна загадка для перевірки уважності: чи зможете ви знайти цукерку за 10 секунд

06:35

Чому не можна казати "я переслідую ціль": Авраменко здивував відповіддюВідео

06:23

Чим небезпечний союз Кім Чен Ина і ПутінаПогляд

05:40

Вони допоможуть у складні моменти: 2 найсильніші молитви про захист сім'ї та дітей

04:30

У ЗСУ є всі шанси пришвидшити наступ біля Токмака: Коваленко розкрив подробиці

03:30

Жданов розповів, чому Путін так прагне в обійми Китаю і Кореї

02:30

РФ зібрала ударний кулак: у ЗСУ назвали, на яке місто націлилися окупанти

01:38

"Це два безумці": Жданов пояснив, чим небезпечний союз Путіна і Кім Чен Ина

01:27

Віра, Надія і Любов: хто 17 вересня за новим календарем святкує День Ангела

16 вересня, субота
23:55

"Перед Україною стоїть найскладніше завдання": ексглава ЦРУ оцінив контрнаступ ЗСУ

23:28

Таке в моїй кар'єрі вперше: Дорофєєва екстрено скасувала концерт за 2 години до початку

23:18

Два дні йшов з кулею прямо в серці: військовий дивом вижив у боях за Роботине

22:35

Топ-генерал США відверто відповів, чи допоможуть РФ у війні проти України снаряди КНДР

21:40

Пролунали сильні вибухи: у Токмаку розбомбили базу окупантів

Реклама
20:49

"Графіки відключень вже готові": у Міненерго розповіли, чи варто готуватися до блекаутів

20:24

Балерину вигнали з баварського театру за підтримку окупації України

20:12

На ринку більше не купите моркву по-корейськи: рецепт хрусткої закуски, яку готували в 90-х

19:57

"Мені нікуди йти": Меладзе показав нову підопічну і заспівав про самотність

19:56

У окупантів з'явилася нова самохідна артустановкаПогляд

19:55

ЗСУ "розріжуть" сили окупантів і вийдуть до Азовського моря: експерт дав прогноз

19:26

"Ядерної катастрофи не уникнути": Жданов озвучив хард-варіант завершення війни в Україні

18:51

ЗСУ просунулися на двох напрямках: названа "найгарячіша" точка фронту

18:25

Один регіон "попливе": де литимуть дощі з грозами

18:13

Як назвати українською "ландиші", "одуванчики" та "сірєнь": Авраменко озвучив відповідь

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти