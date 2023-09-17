Ексневістка Ющенка відреагувала на вирок Маші Єфросиніної

Українську ведучу та громадську діячку Машу Єфросиніну московський суд заочно засудив до семирічного ув'язнення у "справі про фейки". Єфросиніна з цієї клоунади вже посміялася, а тепер свою реакцію на цю новину опублікувала її молодша сестра, колишня невістка третього президента України Ліза Ющенко.
Жінка ігнорує війну в нашій країні, і спокійно насолоджується розкішним життям в країні-окупанті. До слова, ведуча не афішує, чи підтримує вона зв'язок з родичкою-мовчункою.
Так, після вироку Маші, на сторінці Лізи в Instagram з'явився дивний пост, який пов'язали з визнанням ведучої злочинницею в рф.
Ющенко опублікувала своє фото, на якому вона позує з широченною посмішкою в усі 32 зуба. "Посміхайся! Всіх це дратує", - підписала знімок колишня невістка експрезидента.
Думки в коментарях розділилися: хтось вважає, що кадр був демонстрацією підтримки Єфросиніній, хтось - що Ліза таким чином жартує над старшою сестрою.
Раніше український ведучий і чоловік співачки MamaRika Сергій Середа назвав головних геїв РФ, які прикриваються традиційними цінностями в страху бути засудженими в країні на болотах.
Також Леся Нікітюк показала, як мало не загинула на зйомках шоу. Через костюм під час зйомок " Хто зверху?" ведуча могла піти з життя прямо на майданчику.
Інші новини:
- Ірину Білик спіймали за поцілунками з Коляденком
- Потап зворушив шанувальників романтичним відео з Настею Каменських
- Таке в моїй кар'єрі вперше: Дорофєєва екстрено скасувала концерт за 2 години до початку