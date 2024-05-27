Ексчоловік Камалії заговорив про її "побиті" фото та зізнався, з ким живе

У середині квітня в пресу просочилися знімки співачки Камалії з розбитим обличчям у синцях і саднах. Тоді в Мережі почали з'являтися чутки, що насильство над артисткою вчинив її колишній чоловік - пакистанський мільярдер Мохаммад Захур.
У соціальних мережах Камалія захистила батька своїх дітей і офіційно спростувала його причетність до своїх синців. Нещодавно цю ситуацію прокоментував і сам Захур.
"У нас прекрасні стосунки, краще не вигадаєш. Я не знаю (звідки взялися фото синцями - прим. редактора), але найголовніше - це не я. Можливо, це був грим, але я не знаю, що це було. Втім, це не я - не гримував і не бив", - заявив мільярдер у програмі Люкс ФМ.
Те, що у неї з колишнім чоловіком склалися чудові стосунки, підтверджує і сама Камалія. Вони залишилися близькими людьми, живуть разом у Києві, коли чоловік привозить доньок, або коли співачка приїжджає провідати їх у Лондоні. Між тим Камалія і Мохаммад Захур офіційно розлучені, і будують своє особисте життя окремо.
"Ми були по шаріату одружені, по шаріату і розвелися. У нас діти ростуть, ми зразкові батьки для своїх дітей. І ми дружимо, все цивілізовано, підтримуємо один одного. Він живе з дітьми в Лондоні, а коли приїжджають до Києва, то тоді всі разом живемо в одному будинку. Коли я їжджу до них в гості, то ми теж живемо всі в одній квартирі. Майно ще не ділили", - розповіла зірка.
Хто така Камалія
Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України.
За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".
У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".
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