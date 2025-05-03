"Його не допустять": принц Гаррі знову розчарував короля Карла

Коротко:
- Що знову сталося в палаці
- Від чого засмутився Карл
Король Карл III, як повідомляється, засмучений реакцією принца Гаррі на програш його апеляції з питань безпеки - включно з публічною заявою про те, що король "не буде розмовляти" з ним.
До сенсаційного інтерв'ю Гаррі BBC News у п'ятницю друг короля Чарльза сказав, що було б "конституційно некоректно" для монарха брати участь в апеляції, яка відновила б фінансовану державою безпеку герцога Сассекського.
"Що засмутило і засмутило його на більш особистому рівні, так це недотримання герцогом цього принципу", - сказав інсайдер. "І те, що його прихильники припускають, що його батько якимось чином не дбає про свою сім'ю або повинен втрутитися".
Представник палацу також захистив результат апеляції в заяві: "Усі ці питання були неодноразово і ретельно розглянуті судами, і щоразу вони приходили до одного й того ж висновку".
Розчарування короля виникло після того, як 40-річний Гаррі несподівано дав інтерв'ю BBC, в якому заявив, що "деякі члени" королівської сім'ї "ніколи не пробачать" йому низку ймовірних злочинів, серед яких - написання 2023 року мемуарів "Запасний".
Незважаючи на триваючі "розбіжності" герцога Сассекського з його сім'єю, він каже, що "немає сенсу продовжувати сваритися" і що він "хотів би примирення" - особливо з огляду на те, що він "не знає, скільки ще" проживе його 76-річний батько після того, як йому поставили діагноз раку на початку 2024 року.
"Він не буде розмовляти зі мною через ці заходи безпеки", - сказав Гаррі новинному виданню. "Але було б непогано помиритися", - додав він.
Гаррі, який відійшов від своїх королівських обов'язків і переїхав до Каліфорнії 2020 року, додав, що якщо члени королівської сім'ї "цього не хочуть", то це "повністю їхня справа".
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