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"Його не допустять": принц Гаррі знову розчарував короля Карла

Олена Кюпелі
3 травня 2025, 19:09оновлено 3 травня, 22:43
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Король Карл засмучений через рішення суду з безпеки.
Принц Гаррі продовжує бути відлюдником королівського двору
Принц Гаррі продовжує бути відлюдником королівського двору / Фото Instagram/ princeharryofengland

Коротко:

  • Що знову сталося в палаці
  • Від чого засмутився Карл

Король Карл III, як повідомляється, засмучений реакцією принца Гаррі на програш його апеляції з питань безпеки - включно з публічною заявою про те, що король "не буде розмовляти" з ним.

До сенсаційного інтерв'ю Гаррі BBC News у п'ятницю друг короля Чарльза сказав, що було б "конституційно некоректно" для монарха брати участь в апеляції, яка відновила б фінансовану державою безпеку герцога Сассекського.

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"Що засмутило і засмутило його на більш особистому рівні, так це недотримання герцогом цього принципу", - сказав інсайдер. "І те, що його прихильники припускають, що його батько якимось чином не дбає про свою сім'ю або повинен втрутитися".

Король Карл
Король Карл / Вікіпедія

Представник палацу також захистив результат апеляції в заяві: "Усі ці питання були неодноразово і ретельно розглянуті судами, і щоразу вони приходили до одного й того ж висновку".

Розчарування короля виникло після того, як 40-річний Гаррі несподівано дав інтерв'ю BBC, в якому заявив, що "деякі члени" королівської сім'ї "ніколи не пробачать" йому низку ймовірних злочинів, серед яких - написання 2023 року мемуарів "Запасний".

Незважаючи на триваючі "розбіжності" герцога Сассекського з його сім'єю, він каже, що "немає сенсу продовжувати сваритися" і що він "хотів би примирення" - особливо з огляду на те, що він "не знає, скільки ще" проживе його 76-річний батько після того, як йому поставили діагноз раку на початку 2024 року.

Принц Гаррі
Принц Гаррі / ua.depositphotos.com

"Він не буде розмовляти зі мною через ці заходи безпеки", - сказав Гаррі новинному виданню. "Але було б непогано помиритися", - додав він.

Гаррі, який відійшов від своїх королівських обов'язків і переїхав до Каліфорнії 2020 року, додав, що якщо члени королівської сім'ї "цього не хочуть", то це "повністю їхня справа".

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