Китайська співачка-путіністка, яка у знищеному Маріуполі виконувала "Катюшу", назвала українців "нацистами"

Китайська оперна співачка Ван-Фан, яка незаконно відвідала Маріуполь, оскандалилася заявою про те, що"українські нацисти вбивали дітей".

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Китаянка Ван-Фан продовжує продвигати в маси російську пропаганду / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Оперна співачка з Китаю Ван-Фан, яка раніше влаштувала скандал, незаконно відвідавши тимчасово окупований Маріуполь і цинічно заспівала радянський нафталіновий шлягер "Катюшу" на руїнах знищеного російськими окупантами драмтеатру, не зупинилася на цьому. І зробила нову скандальну заяву - повторила тези кремлівськоЇ пропаганди про "українських нацистів, які вбивають дітей".

"Я не тільки співачка, я ще й мама двох дітей. Тому, коли я побачила в репортажах ЗМІ, як українські нацисти вбивають дітей, це викликало в мені шквал гнівних емоцій. Я весь час хотіла приїхати на Донбас, подивитися, як там живуть люди і діти. Сподіваюся, що я зможу для них щось зробити", - заявила Ван-Фан в ході спеціальної пропагандистської пресконференції.

Нагадаємо, раніше російська пропагандистка Маргарита Симоньян злякалася за своє життя після голосування в Telegram-каналі УНІАН.

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Фанатка путінського режиму і війни проти України вважає, що вона, і ще один кремлівський пропагандист Володимир Соловйов стануть наступними після Дугіної, Татарського і Прилєпіна.

Також ми розповідали, що в країні-агресорі, місцевий топовий пропагандист Володимир Соловйов вельми розлютився після жарту гумориста Максима Галкіна, яка була присвячена голові іншої російської пропагандистки-Ольги Скабєєвої.

Як завжди, Соловйов вибухнув лютою лайкою на адресу Галкіна, який відомий своєю проукраїнською позицією.

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