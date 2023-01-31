Ув'язненому Михайлу Єфремову пророкують участь у війні в Україні у складі ПВК

Єфремов відбуває термін за смертельну ДТП - у ЗМІ переконані, що акторові запропонують угоду в обмін на свободу.

Михайлу Єфремову можуть запропонувати службу в ПВК в обмін на свободу / УНІАН

Російський актор Михайло Єфремов зараз відбуває тюремний термін в колонії за вбивство людини - в червні 2020 року артист в стані сильного сп'яніння спровокував ДТП, в результаті якого помер чоловік.

17 лютого 2023 року відбудеться ще одне засідання суду, на якому нібито вирішуватиметься, чи випускати Єфремова з колонії. Питання спірне, адже справа його було показовою, а в ув'язненні він перебував лише третину від проголошеного терміну.

І поки доля актора знаходиться в підвішеному стані, росЗМІ вирішили звернутися до ворожки, щоб дізнатися, що очікує Єфремова. Таролог впевнено заявила, що на свободу він найближчим часом не вийде - навіть якщо суд прийме відповідне рішення, його оскаржить громадськість.

Однак Єфремову можуть запропонувати угоду для того, щоб мати можливість завершити ув'язнення умовно або достроково. Це можуть бути громадські роботи або участь у війні в Україні на боці рф у складі ПВК.

"Швидше за все, буде багато пропозицій від різних ПВК про його відправлення на війну в Україні. Такого повороту Єфремов явно не очікує. Йому можуть прямим текстом сказати: "Ми даємо тобі можливість звільнитися достроково, але ти повинен піти служити за контрактом!" - каже ворожка. Втім, вона переконана, що на таку угоду актор не підпишеться.

ДТП за участю Михайла Єфремова

8 червня 2020 року російський актор Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння врізався в авто Сергія Захарова. В результаті Захаров помер від отриманих в ДТП травм.

21 і 22 жовтня в Москві пройшло слухання по апеляції Єфремова. У своєму останньому слові Єфремов попросив скасувати висновок.

Московський міський суд за результатами розгляду апеляції скоротив Єфремову термін ув'язнення у колонії з 8 років до 7,5 після виплати компенсації потерпілим у залі суду.

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