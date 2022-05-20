Колишня дружина Потапа розповіла, хто кохає її вночі

Ірина Горова розкрила, чи вільне її серце.
Українська продюсерка, спікерка та перша дружина Олексія 'Потапа' Потапенка Ірина Горова заінтригувала шанувальників новиною про нового коханця.
З 2014 року бізнесвумен не сильно поширювалася про своє особисте життя, тому про її романи (та й чи були вони взагалі) відомо вкрай мало. В інтерв'ю Славі Дьоміну вона відповіла на питання, яке давно хвилює мільйони тисячі фанатів - чи вільне її серце?
На пряме запитання про це Горова спершу відповідала ухильно, але було помітно, що вона зашарілася. Втім, і чинила опір вона не надто довго.
"Моє серце вільне у мене в грудях. Але я не можу сказати, що у мене немає того, хто мене кохає вночі", - відповіла продюсерка.
Ймовірно, її стосунки тільки почалися, тому в подробиці вона вирішила не заглиблюватися.
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Раніше стало відомо про заручини однієї з дочок Валерія Меладзе. Зі святом дівчину привітала її старша сестра.
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