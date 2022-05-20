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Колишня дружина Потапа розповіла, хто кохає її вночі

20 травня 2022, 20:54

Ірина Горова розкрила, чи вільне її серце.

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Ірина Горова натякнула на новий роман / instagram.com/gorovaya_irina

Українська продюсерка, спікерка та перша дружина Олексія 'Потапа' Потапенка Ірина Горова заінтригувала шанувальників новиною про нового коханця.

З 2014 року бізнесвумен не сильно поширювалася про своє особисте життя, тому про її романи (та й чи були вони взагалі) відомо вкрай мало. В інтерв'ю Славі Дьоміну вона відповіла на питання, яке давно хвилює мільйони тисячі фанатів - чи вільне її серце?

На пряме запитання про це Горова спершу відповідала ухильно, але було помітно, що вона зашарілася. Втім, і чинила опір вона не надто довго.

"Моє серце вільне у мене в грудях. Але я не можу сказати, що у мене немає того, хто мене кохає вночі", - відповіла продюсерка.

Ймовірно, її стосунки тільки почалися, тому в подробиці вона вирішила не заглиблюватися.

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Раніше стало відомо про заручини однієї з дочок Валерія Меладзе. Зі святом дівчину привітала її старша сестра.

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