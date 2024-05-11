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Джолі звинуватили у спробі посварити дітей із Бредом Піттом

Дмитро Відоменко
11 травня 2024, 04:02
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Колишній охоронець Анджеліни Джолі, стверджує, що акторка планомірно "вбивала клин" у стосунки між її шістьма дітьми та їхнім батьком Бредом Піттом.
Пітт, Джолі
Шлюборозлучний процес між Джолі і Піттом і не думає збавляти обертів / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Тоні Вебб, колишній британський спецпризначенець і ексохоронець зоряного подружжя Бреда Пітта й Анджеліни Джолі, заявив, що актриса наполягала на тому, щоб її діти уникали батька. Про це повідомляє британський Daily Mail із посиланням на судові матеріали, які адвокати Пітта подали до Верховного суду Лос-Анджелеса.

Документи були оприлюднені в пресі в рамках триваючої "Війни троянд", під час якої Пітт і Джолі запекло б'ються за право продати свій французький особняк з виноградниками Шато Міраваль.

Згідно з інформацією з позовної заяви, Джолі продала свою частку в розмірі 62 млн доларів російському мільярдерові Юрію Шефлеру 2021 року. На думку Пітта, суперечило їхній угоді надати іншому право переважної купівлі.

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На Шато Міраваль виробляють дороге ігристе рожеве вино. Пітт сподівався, що в разі рішення Джолі продати свою частку в бізнесі першу пропозицію вона зробить йому. Тому угода колишньої дружини з російським олігархом стала для нього шоком і приводом подати до суду.

Хто такий Бред Пітт?

Вільям Бредлі Пітт - американський актор і кінопродюсер. Лауреат двох премій "Золотий глобус", двох премій Американської Гільдії кіноакторів і двох нагород Британської кіноакадемії. Володар премії "Оскар" як один із продюсерів фільму "12 років рабства" - переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року - і за найкращу чоловічу роль другого плану в картині "Одного разу в Голлівуді" (2020), повідомляє "Вікіпедія".

Його коментарі становлять частину клопотання, поданого Піттом, де Джолі названо "лицеміркою" за твердження, що він хотів використати угоду про нерозголошення під час продажу їхнього французького виноградника, щоб "контролювати" її. І це - незважаючи на те, що вона регулярно затикає рота своїм співробітникам аналогічними контрактами.

"Після їхнього розлучення ми з SRS Global продовжуємо забезпечувати безпеку пані Джолі, пана Пітта та їхніх дітей. Незадовго до того, як два глобальні підрядники SRS дали свідчення в судовій справі, яка, як я зрозумів, була пов'язана з розлученням пані Джолі та пана Пітта й опікою над їхніми дітьми, пан Вієйра зателефонував мені на мій мобільний телефон. Він сказав мені, що чув, що два підрядники, які забезпечували особисту охорону пані Джолі через SRS Global, можуть давати свідчення в суді у сімейних справах. Потім Вієйра попросив мене перешкодити цим двом особам давати свідчення. Я зрозумів, що пан Вієйра звертався з цим проханням від імені пані Джолі", - заявив у суді їхній колишній охоронець Вебб.

Нагадаємо, раніше бойфренд Наді Дорофєєвої, блогер і ресторатор Міша Кацурін, натякнув на вагітність співачки. Від попереднього шлюбу чоловік уже має двох дітей - сина та доньку.

Також колишню дружину Бреда Пітта, американську акторку Анджеліну Джолі запідозрили в романі з ірландським актором Полом Мескалом, молодшим за неї на 21 рік. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

До того також Анджеліна Джолі навесні минулого року приїжджала до військового Львова. Зірка приїхала в нашу країну, щоб зустрітися з переселенцями з "гарячих точок" і підтримати дітей, які страждають від війни.

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