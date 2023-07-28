"Дядьки в студії обговорюють, що я не на фронті": Jerry Heil образилася на легендарного продюсера

Популярна українська виконавиця Jerry Heil вкрай образилася на ведучого і продюсера телеканалу" Ісландія " через публічну критику.

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Jerry Heil вкрай образилася на критику від Володимира Петрова / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Відома українська попспівачка Jerry Heil (вона ж Яна Шемаєва), яка зараз навчається в США в престижному вузі Берклі на кінокомпозиторському факультеті, вкрай образилася на критику з боку легендарного продюсера, політтехнолога і топ-менеджера телеканалу "Ісландія" Володимира Петрова. Відповідь йому співачка виклала на своїй Telegram-канал.

"Багато людей повертаються. Jerry Heil, яка виїхала в перші дні і потім розповідала: "будь ласка, відпустіть на Великдень.

"Вона стояла посеред Лос – Анджелеса і лила сльози, що вона дуже хоче додому на Великдень, але не може, тому що вона в Штатах", - сказав Петров.

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Ведучий додав, що артистка "вже з'явилася" на численних українських теле - та інтернет-шоу. І закликав залишати під проектами, в яких знімалася співачка, критичні коментарі.

Співачка образилася і написала, що її дуже неприємно здивувало ‒ чому два "дорослих дядька в студії обговорюють, що вона не на фронті". І, мовляв, їй смішно дивитися на них (Петров вів ефір Телеканалу "Ісландія" разом з Тимуром Філоненком - Главред).

"Це просто смішно. Дорослі дядьки в студії обговорюють, що я не на фронті, а в Штатах сумую за державою. А за це соромно має бути? А нічого, що я отримую знання і постійно повертаюся додому?"- риторично запитала Jerry Heil.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що пізніше поп-співачка Jerry Heil разом з Лесею Нікітюк виконали гумористичну пісню дуетом ‒ за мотивами інтернет-мема про росіянку, яка не хотіла їхати з анексованого Росією Криму.

"Душевно, по-домашньому. Цілий день позавчора носила в собі ідею, що варто зробити який-небудь трек з цього відео. Ніяк не могла прийняти, що якось радісно від цих подій. Тому що це не наш менталітет - писати коменти "так вам і треба" і радіти, коли комусь погано. Але від відчуття справедливості все тремтіло. І тут вночі мені пише Леся Нікітюк - з тією ж ідеєю! Це була доля", ‒ написала Jerry Heil.

Пізніше Jerry Heil випустила новий трек з модною аранжуванням під назвою "Козацькому роду". Вона заспівала про знаменитих українських козаків і окремо згадала Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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