Друг і суперник Олександра Еллерта по шоу Холостячка Андрій Рибак показав, як виглядав в 16 років

Андрій Рибак показав перше фото з паспорта / instagram.com/rybak_sydney

Український ведучий і комік, учасник романтичного реаліті-шоу Холостячка з Ксенією Мішиною, і близький друг Олександра Эллерта, Андрій Рибак святкує 31-ий День народження.

На честь цієї події чоловік вирішив згадати, яким він був у свої 16 років. Найкраще нагадування для кожної людини про його вік - це її паспорт.

Заглянувши в своє посвідчення особи, Рибак не втримався, і показав, як виглядав на першому фото на "дорослих" документах. Його комік виклав на своїй сторінці в Instagram.

Замість імпозантного і харизматичного красеня з густою рослинністю на обличчі, з першої сторінки паспорта на шанувальників дивиться зовсім юний Андрій.

"Тоді цей парніша думав, що в 31 то вже пенсія", - з посмішкою прокоментував свій знімок Рибак.

Андрій Рибак показав перше фото з паспорта / instagram.com/rybak_sydney

Раніше українська співачка Віра Брежнєва, на тлі чуток про розлучення з її чоловіком, продюсером і музикантом Костянтином Меладзе, зробила дивну ліричну заяву.

Також Ектор Хіменес-Браво відповів на критику від шанувальників, які вважають, що його кохана занадто молода для нього - над кулінаром навіть стали жартувати, мовляв знайшов собі в 50 років дівчинку-підлітка.

Інші новини: