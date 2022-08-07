"Їй не 15": Ектор Хіменес-Браво відповів на хейт за занадто молоду коханку

Ектор Хіменес-Браво прокоментував роман з дівчиною-українкою / instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбійський шеф-кухар і шоумен Ектор Хіменес-Браво нещодавно поділився знімком своєї коханої, за що нарвався на критику від шанувальників. Багатьом дівчина здалася занадто молодою - над кулінаром навіть стали жартувати, мовляв знайшов собі в 50 років дівчинку-підлітка.

В інтерв'ю для 24 Каналу Хіменес-Браво вирішив прокоментувати свій роман із загадковою дівчиною. "Вона українка. Коли опублікував спільне фото, було багато коментарів, що їй 15 років. Звісно, що це не так. Ми разом вже дуже довго, я не хотів афішувати стосунки, бо є багато людей, які не розуміють цього. Так, вона виглядає дуже молодою. Я вирішив обрати українку, бо українські дівчата завжди молоді", - з посмішкою розповів шоумен.

Також, за його словами, вони у відносинах вже довгий час, і навіть живуть разом під Києвом. Зараз вона перебуває у Варшаві, доглядає хвору маму. Однак шеф-кухар припускає, що скоро кохана повернеться до нього, в Україну.

Сам він надовго залишити нашу країну не може, так як вважає своїм обов'язком допомагати українцям.

"Вона щаслива, бо бачить, як я люблю її батьківщину. Вона бачить, що готовий на все заради України. Багато іноземців думають, що можна виїхати й забути те, що тут відбувається. Я так не можу. Щоразу, коли їду у Варшаву, намагаюся трішки відпочивати, забувати про війну, але не можу. Щохвилини, коли я не тут, відчуваю, що треба повертатися", - розповідає Хіменес-Браво.

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