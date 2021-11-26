УкрРус
РецептиКіно та серіалиМода та красаСвятаГороскопПривітанняЗдоров'яСонникПрикметиЛайфхакиШоуStars
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Бійки все ж були: Слава Камінська розповіла, як вона з Вікторією Смеюхою вибила зуб візажисту

26 листопада 2021, 03:03

Співачка згадала, як насправді НеАнгели з'ясовували стосунки протягом 15 років.

false
Хто кого переабьюзить: Камінська розповіла свою версію конфлікту зі Сміюхою / instagram.com/neangely.official

Більше тижня світ українського шоу-бізнесу лихоманить: один з найміцніших дуетів вітчизняної естради, група НеАнгели, з громом і блискавками з'ясовує стосунки.

Виявилося, що Слава Камінська і Вікторія Смеюха "розійшлися" не так мирно і цивілізовано, як намагалися показати. "Чорненька з НеАнгелів" вирішила порушити крихкий нейтралітет, і привселюдно заявила - для неї 15 років роботи пліч-о-пліч зі Славою Камінською були наповнені знущаннями, чварами, побиттями і абьюзом.

"Руденька з НеАнгелів" також мовчати не стала (до цього свою позицію в конфлікті вона висловлювала лише в соціальних мережах), і в інтерв'ю Славі Дьоміну розповіла свою версію подій.

Звичайно ж, насамперед усіх цікавило, чи чинила Камінська психологічне і фізичне насильство над своєю колегою. Безпосередньо співачка відповідати на це питання не стала, проте в ході бесіди стало зрозуміло, що сварилися і мирилися, лаялися і навіть билися НеАнгели на рівних: у групи були хороші часи, а були і погані, коли дівчата методично доводили одна одну до сказу.

Так, бійки були. Принаймні Слава обмовилася про два епізоди:

Реклама
  • Вікторія Смеюха наговорила вагітній (на 8 місяці) Камінській гидоти у відповідь на зауваження про сорокахвилинне запізненні, через що жінки вчепилися одна одній у волосся;
  • бійка в концертному автобусі - причину Камінська називати відмовилася, проте зазначила, що точно не пам'ятає, хто саме вибив зуб їх візажисту, який кинувся розбороняти дівчат, вона чи Віка.

Як говорив Лев Толстой: "Коли двоє сваряться, завжди винні обидва". Схоже інтерв'ю слави Камінської в даному випадку відмінне тому підтвердження.

читайте також"Це був усвідомлений хейт в мою сторону": Вікторія Смеюха звинуватила Камінську у фізичному насильстві

Раніше ведуча Танців з зірками Іванна Онуфрійчук виправдалася перед хейтерами за відразу два весілля з чоловіком-мільйонером.

Інші цікаві новини:

viber
шоу-бізнес НеАнгелы Група Неангели Слава Камінська Вікторія Смеюха новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Медик пояснила, до чого призводить тіло повна відмова від цукруМедик пояснила, до чого призводить тіло повна відмова від цукру Гороскоп на 2022 рік для жінок: багатий обранець, фінансова удача або міцний шлюбГороскоп на 2022 рік для жінок: багатий обранець, фінансова удача або міцний шлюб З чим їсти гречку для максимальної користі й смаку - відповідь дієтологаЗ чим їсти гречку для максимальної користі й смаку - відповідь дієтолога Східний гороскоп 2022: кого зі знаків чекає неймовірна удача в рік ТиграСхідний гороскоп 2022: кого зі знаків чекає неймовірна удача в рік Тигра Місячний гороскоп на тиждень 22-28 листопада 2021: Левам - переїзд, Скорпіонам - небезпекаМісячний гороскоп на тиждень 22-28 листопада 2021: Левам - переїзд, Скорпіонам - небезпека
06:41

Смертельна ДТП під Харковом: у прокуратурі розкрили подробиці страшної аварії з фурою

06:33

Марні мрії кремлівських ідеологів про розширення: чому розпад Росії імовірніший, ніж здаєтьсяПогляд

05:45

У скільки обійдеться новорічний стіл 2022: ціна здивуєВідео

05:40

Найсмачніший теплий салат з беконом: готувати всього 5 хвилинВідео

05:25

Орхідеї цвістимуть цілий рік: як приготувати домашнє добриво з двох простих інгредієнтівВідео

Реклама
05:23

Віталій Портников. Росія перетворює Крим на плацдарм для наступу на УкраїнуВідеоблоги

04:50

Лікар пояснив, чим потрібно втамовувати спрагу взимку

04:38

Чому не можна довго зберігати воду в пляшці з пластику - відповідь експерта

03:43

Серце і COVID-19: як вірус впливає на важливий органВідео

03:40

Місячний гороскоп на тиждень 29 листопада-5 грудня: Тільцям - складний вибір, Стрільцям - небезпекаВідео

03:03

Бійки все ж були: Слава Камінська розповіла, як вона з Вікторією Смеюхою вибила зуб візажистуВідео

02:58

Що категорично не можна робити в будинку: ТОП-3 помилки в інтер'єріВідео

02:48

Як підготувати дитину до вакцинації: дієві поради від МОЗ

02:16

Вчені знайшли помітну на руках нову ознаку небезпечного рівня холестерину

02:08

Злата Огневич прикрила голі груди тоненьким поясом і ніжно пестила себе руками: пікантні фото

01:50

Названо найпопулярніші смартфони 2021 року

01:37

Травесті-діва Монро показала себе чоловіком і розповіла, чому стала дівчиноюВідео

01:01

Байден і Путін не обговорюватимуть Україну під час зустрічі - аналітикВідео

00:31

Прикмети на 26 листопада: що не можна робити в день Іоанна Златоуста і як не потрапити в бідуВідео

00:30

63-річна Мадонна в розпусному вбранні показала фанатам соски і неприкриту п'яту точку

Реклама
00:17

Гороскоп на сьогодні 26 листопада 2021: Близнюкам - підступи недругів, Левам - доленосна зустрічВідео

00:02

Розчавив на повній швидкості людей: подробиці страшної ДТП у Харкові з фуроюВідео

25 листопада, четвер
23:55

Медики назвали несподіваний ефект тяжкого перебігу коронавірусуВідео

23:48

"За муки духам помстяться наші онуки" - рецензія на фільм "Мисливці за привидами: з того світу"Відео

23:39

"Жінка, що палить, кінчає погано": рецензія на фільм "Будинок Гуччі"

23:32

У пресмарафоні Зеленського візьмуть участь більш ніж 30 видань - список

23:21

У Росії через аварію на шахті загинуло більш ніж 50 осібВідео

22:46

Дієтолог назвав найдієвіший спосіб для очищення організму: дуже популярний і дешевий продуктВідео

22:34

"Путін намагається знищити Україну": Данілов відверто висловився щодо планів агресораВідео

22:30

Дієтолог пояснив, який продукт універсальний для очищення організму від шлаків

22:22

Виявлено новий небезпечний штам COVID-19: ВООЗ скликає надзвичайну радуВідео

22:00

В Іспанії випустили підручники з "російським" Кримом: посольство України в люті

21:59

Знайдете багатство і удачу: як залучити гроші на Новий рік 2022Відео

21:26

На Україну насуваються хуртовини і морозиВідео

21:21

Лукашенко звинуватив США в спробі "розв'язати війну"

21:10

На Волині чоловіка живцем поховали в могилі - він у реанімаціїВідео

20:29

Смертельна ДТП у Харкові: фура розчавила таксі, є жертвиВідео

20:24

Промоутер Усика назвав умови проведення реваншу з ДжошуаВідео

20:12

Астролог назвала найдоленосніші дні для Тельців в грудні 2021

20:07

В Одесі поставили пам'ятник коронавірусу з жіночим статевим органомФотоВідео

Реклама
20:04

У Байдена відмовляють Путіна від вторгнення в Україну і готують санкції проти РФ - ЗМІВідео

20:02

У жителя Миколаєва за борги по комуналці відібрали машинуВідео

19:47

У Рівненській області пацієнту ампутували ноги через коронавірусВідео

19:46

Кулеба готовий провести відверту розмову з Лавровим: названа головна тема

19:23

Як почистити мікрохвильовку в домашніх умовах - прості і дієві способи

19:12

Смертельна ДТП у Харкові: допитали матір "мажора" на InfinitiВідео

19:03

Союзники України у ФРН готують удар по ПП-2 і планують зірвати запуск труби останньої хвилиниВідео

18:55

Як Росія ременями прив’язує себе до ДонбасуПогляд

18:47

Щоб не спали на землі: як активіст робить ліжка для кішок і собак з автомобільних шин

18:42

"Велике будівництво" Зеленського створює Спецфонд для розвитку авіа та залізничної інфраструктури

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти