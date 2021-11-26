Бійки все ж були: Слава Камінська розповіла, як вона з Вікторією Смеюхою вибила зуб візажисту

Хто кого переабьюзить: Камінська розповіла свою версію конфлікту зі Сміюхою / instagram.com/neangely.official

Більше тижня світ українського шоу-бізнесу лихоманить: один з найміцніших дуетів вітчизняної естради, група НеАнгели, з громом і блискавками з'ясовує стосунки.

Виявилося, що Слава Камінська і Вікторія Смеюха "розійшлися" не так мирно і цивілізовано, як намагалися показати. "Чорненька з НеАнгелів" вирішила порушити крихкий нейтралітет, і привселюдно заявила - для неї 15 років роботи пліч-о-пліч зі Славою Камінською були наповнені знущаннями, чварами, побиттями і абьюзом.

"Руденька з НеАнгелів" також мовчати не стала (до цього свою позицію в конфлікті вона висловлювала лише в соціальних мережах), і в інтерв'ю Славі Дьоміну розповіла свою версію подій.

Звичайно ж, насамперед усіх цікавило, чи чинила Камінська психологічне і фізичне насильство над своєю колегою. Безпосередньо співачка відповідати на це питання не стала, проте в ході бесіди стало зрозуміло, що сварилися і мирилися, лаялися і навіть билися НеАнгели на рівних: у групи були хороші часи, а були і погані, коли дівчата методично доводили одна одну до сказу.

Так, бійки були. Принаймні Слава обмовилася про два епізоди:

Реклама

Вікторія Смеюха наговорила вагітній (на 8 місяці) Камінській гидоти у відповідь на зауваження про сорокахвилинне запізненні, через що жінки вчепилися одна одній у волосся;

бійка в концертному автобусі - причину Камінська називати відмовилася, проте зазначила, що точно не пам'ятає, хто саме вибив зуб їх візажисту, який кинувся розбороняти дівчат, вона чи Віка.

Як говорив Лев Толстой: "Коли двоє сваряться, завжди винні обидва". Схоже інтерв'ю слави Камінської в даному випадку відмінне тому підтвердження.

читайте також"Це був усвідомлений хейт в мою сторону": Вікторія Смеюха звинуватила Камінську у фізичному насильстві

Раніше ведуча Танців з зірками Іванна Онуфрійчук виправдалася перед хейтерами за відразу два весілля з чоловіком-мільйонером.

Інші цікаві новини: