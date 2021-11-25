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Артур Логай зізнався, хто з його родни закоханий в його партнерку по Танцях з зірками Анну Кареліну

25 листопада 2021, 16:53

Актор заінтригував фанатів незвичайним подарунком для танцівниці.

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Артур Логай та Анна Кареліна на паркеті Танців з зірками 8 / Пресслужба

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться грандіозний суперфінал головного танцювального шоу країни Танці з зірками. Напередодні вирішальної неділі фіналісти Артур Логай та Анна Кареліна завітали у студію Твого дня.

Артур розповів, що ще на початку проекту навіть не сподівався, що простий хлопець з маленького містечка дійде до суперфіналу. Але підтримка родини, його партнерки з танців Ані, суддів та глядачів змусила повірити в себе та кожного разу дивувати всіх технічним виконанням та неймовірними підтримками.

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Артур Логай та Анна Кареліна на паркеті Танців з зірками 8 / Пресслужба

В ефірі Артур подякував Ані за такий довгий та успішний шлях на Танцях з зірками та зізнався, що його старший син Герман дуже закоханий у неї. За обіднім столом актор дістав подарункову коробочку та в прямому ефірі подарував Ані від усієї своєї родини.

"Аня, син сказав зробити тобі сюрприз і передати, що ти дуже гарна. Від усіх чоловіків моєї родини тобі цей маленький подарунок, але будь ласка, відкрий його цієї неділі на паркеті. Забери його з собою на фінал, ти потім зрозумієш чому", - заінтригував Аню та всіх присутніх Артур.

Ведучі Твого дня Ірина Ваннікова та Влад Яма підрахували, що пара на проекті зробила 49 підтримок і запропонували Ані та Артуру у студії втілити ювілейну 50 підтримку.

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Аня додала, вона з чоловіком товаришує із родиною Артура вже декілька місяців і ніяких ревнощів у других половинок не виникає.

Нагадаємо, голосування за улюблені пари відкрите весь тиждень. Всі голоси, які телеглядачі відправляли за пари минулого ефіру, будуть додані до результатів голосування цього тижня та до результатів суперфіналу. У неділю традиційно за кожен танець судді будуть виставляти свої оцінки, які додадуться до голосування телеглядачів. Переможе та пара, у якої буде найбільша сума балів.

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Артур Логай та Анна Кареліна на паркеті Танців з зірками 8 / Пресслужба

Для того, щоб підтримати свого фаворита, відправляйте смс із номером пари на короткий номер 7914 та дзвоніть за номером 0900 900 0XX, де ХХ – код пари. Також віддавайте свої суперголоси у мобільних додатках 1+1 video та Київстар ТБ.

Традиційно з одного номера ви можете подзвонити 50 разів та надіслати 50 смс, а також відправити по сім суперголосів з кожного мобільного додатку 1+1 video та Київстар ТБ.

Дивіться грандіозний суперфінал шоу Танці з зірками у неділю о 21:00 на телеканалі 1+1.

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Танці з звездами Танці з зірками Артур Логай
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