Дорофєєва зізналася, чи стала вона Кацуріною, та як чоловік робив їй пропозицію

Українська співачка Надя Дорофєєва нещодавно зв'язала себе узами шлюбу з Мішею Кацуріним - ресторатором і музикантом, з яким раніше дружила сім'ями. Для шанувальників артистки це стало несподіваною новиною, адже вона приховувала, що заручена.
Втім, для самої пари шлюб був абсолютно очевидним. Про це Дорофєєва повідомила в інтерв'ю для Нашого Радіо. "Ми в принципі розуміли, що ми одружимось. Ми зрозуміли це з початку відносин", - зізналася вона.
Також співачка розповіла кумедну історію про те, як Кацурін робив їй пропозицію руки і серця. Це Міші довелося робити двічі, тому що перший раз Надя просто не розчула.
"Пропозицію він мені зробив доволі смішно: ми на скутері їхали в цей момент, і коли він її робив, я була в шоломі і не почула її. Він псіхонув, зупинився, зліз зі скутера і каже: "А ти зрозуміла, що я тобі зробив пропозицію?" Я кажу: "Ні, я нічого не чула". І він заново це зробив", - зі сміхом згадує Додо.
Також вона прокоментувала фото у ЦНАПі напередодні того, як подружжя оголосило про те, що вони тепер чоловік і дружина. Співачка повідомила, що тоді вона виписувалася з дому, в якому жила зі своїм першим чоловіком Володимиром Дантесом. Спільна з ексом нерухомість була продана.
Також Дорофєєва прокоментувала, чи взяла вона прізвище другого чоловіка. "Я - Дорофєєва, і це на все життя", - зазначає вона.
Дивіться відео, в якому Надя Дорофєєва розповідає про пропозицію від Міші Кацуріна, і розкриває таємницю фото з ЦНАПу:
Раніше український співак і волонтер Володимир Дантес прокоментував нове заміжжя своєї колишньої дружини, співачки Наді Дорофєєвої, і розповів, чи отримав запрошення на весілля.
Також українська співачка Надя Дорофєєва відповіла на хейт через весілля з Мішею Кацуріним - вона не планує вибачатися за те, що в її серці оселилося кохання.
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