"Не просто помінялися": Дантес висловився про весілля Дорофєєвої і Кацуріна

Володимир Дантес висловив свої емоції щодо нових відносин ексдружини, які з дружби переросли в шлюб.

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Володимир Дантес розповів, чи запросила його Надя Дорофєєва на весілля з Мішею Кацуріним / колаж: Главред, фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/nadyadorofeeva

Колишня дружина українського співака, волонтера і коміка Володимира Дантеса, співачка Надя Дорофєєва, днями повідомила про те, що зіграла весілля з ресторатором Мішею Кацуріним, який раніше був близьким другом музиканта.

В інтерв'ю для Маші Єфросиніної Дантес розповів, чи запросили його на весілля, та як зараз складаються його стосунки з колишньою дружиною і її новим чоловіком. Так артист зізнався, що його імені не було в списку гостей церемонії. Раніше він розповів, що з радістю прийшов би підтримати колишню обраницю.

"Мене - ні. Дашу - теж ні. Але ми знали про це раніше. Я думаю, що це було б дивно", - зазначає співак.

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Також він додав, що з Надею Дорофєєвою він спілкується лише при необхідності. Даша Кацуріна, колишня дружина Михайла Кацуріна і нова любов Дантеса, з ексчоловіком має більш щільне спілкування через спільних з ним дітей і бізнес.

Також Володимир відповів на питання Єфросиніної про те, чи був для нього болючим той факт, що новим обранцем Додо став саме Кацурін - людина з їх спільного близького оточення.

"Звичайно, але це неправильне формулювання питання, як і те, що досі у ЗМІ пишуть: "Просто помінялися". Ця фраза... Ні, це не просто помінялися. Ми можемо помінятися – це коли ти погоджуєшся із чимось і я погоджуюся із чимось", - говорить артист.

Раніше Андрій Хветкевич, фотограф, дайвер і учасник романтичного реаліті-шоу Холостячка зі Златою Огнєвіч, після весілля з бойфрендом Феліпе заявив, що готується стати батьком.

Також український шеф-кухар і популяризатор української кухні Євген Клопотенко розповів, чому все ще неодружений у 36 років, а також розповів, що в романтичних стосунках викликає у нього депресію.

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