Дорофєєва скасувала концерт через раптову хворобу

Співачка запевнила фанатів, що всі придбані на концерт у Луцьку квитки залишаються дійсними і їх можна використовувати під час наступного шоу.

Надя Дорофєєва / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Відома українська попспівачка Надя Дорофєєва поскаржилася те, що у неї раптово погіршилося самопочуття через яку довелося скасувати концерт свого турне в Луцьку. Відповідна заява з'явилася в її Instagram-stories.

"Луцьк, дорогі, я так чекала нашої зустрічі сьогодні, але через хворобу змушена перенести концерт. Вчора сил на виступ ще вистачило, але сьогодні дуже-дуже погано себе почуваю", – написала вона.

Дорофєєва не пояснила, що саме з нею сталося, а тільки заявила, що "дуже-дуже погано себе почуває".

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Співачка запевнила, що всі придбані на концерт у Луцьку квитки залишаються дійсними і їх можна використовувати під час наступного шоу.

"Побачимося 21.03. Бережіть себе", - написала вона.

Нагадаємо, раніше колишній чоловік Наді Дорофєєвої, співак і комік Владимир Дантес емоційно оцінив роман співачки і Міші Кацуріна, а також розповів, які стосунки зараз у любовному чотирикутнику.

Сама дівчина поділилася романтичним фото поцілунку з новим коханим, яке тут же стало предметом для нових обговорень, засуджень і пліток.

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