"Повинна засмутити брехунів": Пугачова висловилася з приводу концерту Меладзе

Алла Пугачова побувала на концерті Валерія Меладзе і описала, що там відбувалося.

Максим Галкін, Алла Пугачова / instagram.com/maxgalkinru

Головна зірка російської естради Алла Пугачова, яка відкрито засудила військове вторгнення Росії в Україну і виїхала з РФ, побувала на концерті Валерія Меладзе, який також підтримав Україну.

Пугачова написала пост, де розповіла про концерт співака. Вона це зробила у відповідь на чергове вкидання російських пропагандистів про те, що на концерти Меладзе ніхто не ходить і він навряд чи збирає й половину залу.

"Повинна засмутити брехунів, які говорять про "провальні" концерти Валерія Меладзе в Ізраїлі. Це було свято! Пісні Костянтина Меладзе у виконанні Валери - прекрасне вино. З роками стають тільки смачніше і цінніше. Салют, Віра, Надія і любов!" - написала Пугачова.

відео дня

Нагадаємо, раніше Алла Пугачова вибралася на концерт російської зірки Маніжи вдруге. Вона потрапила в об'єктиви фотокамер, так як була одягнута в шкіряне пальто і носила масивні прикраси.

Крім того, раніше в терористичній Росії стали говорити про те, що скандаліст Кіркоров, який кожен день знаходить приводи для потрапляння в ЗМІ, збирається повернутися до співачки Алли Пугачової, яка відкрито засудила напад Росії на Україну.

Як повідомила блогер Олена Міро, ніякої нової коханої у Кіркорова немає, а зміни в його зовнішності - це підготовка до возз'єднання з колишньою дружиною Аллою Пугачовою.

Вас також може зацікавити: