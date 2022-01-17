Донька Олі Полякової оригінально привітала маму з днем народження

Оля Полякова відзначає день народження / instagram.com/polyakovamusic/

У понеділок, 17 січня, відома українська співачка Оля Полякова святкувала свій день народження. З цієї нагоди її привітала старша дочка Маша. В Instagram- stories зірка відреагувала на привітання.

Дівчина зробила мамі музичний сюрприз. Вона виконала пісню Happy Birthday під особистий акомпанемент гітари.

Маша зняла відео-привітання в спальні на фоні шафи. Дочка зіркової матері зворушливо співала, сидячи на білосніжному ліжку.

Зазначимо, Олі Поляковій виповнилося 38 років. Родом вона з Вінниці.

Раніше Главред повідомляв про те, що дочка української співачки Олі Полякової 16-річна Маша опублікувала в Instagram нове фото, яким приголомшила фанатів. Маша постала зі своїм бойфрендом і відобразила на знімку пристрасний поцілунок з ним.

Юна музикантка позувала в червоному атласному платті, потопаючи в обіймах бойфренда. Свій образ вона доповнила яскравим макіяжем з акцентом на очі і губи. Її обранець був у білому костюмі.

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