Дочка колись української співачки, а зараз зрадниці України Ані ЛоракСофія Налчаджиоглу, відзначилася дивним вчинком.
На своїй сторінці в Instagram, вона вирішила привітати свою матір-запроданку з днем народження. Однак вона зробила це дуже сухо, не додавши жодного побажання, або слів захоплення і любові.
Софія просто запостила два невеликих фото, на яких вона зображена зі своєю матір'ю. На першому фото дівчинка ще маленька, з пустушкою в роті, дивлячись у камеру обіймає свою матір.
На другому фото вже доросла Софія позує із запроданкою. "З днем народження", - написала вона, навіть не вживши слово "мама".
Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Ісаак Віджраку розповів, що він відчуває до Ані Лорак. Він вважає, що "любити, по-справжньому любити - це зняти обладунки, заглушити сумніви і йти в невідомість із розпростертими обіймами". Також він почав філософствувати про хоробрість у стосунках.
Також раніше зрадниця Ані Лорак повідомила, що скоро вийде її нова пісня. Лорак часто критикують за мовчання про війну в Україні, зовнішній вигляд і роман з іспанцем Ісааком Віджраку, якого вважають альфонсом. Але цього разу під удар потрапила і творчість співачки.
Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
