Дочка Лорак зганьбилася привітанням співачки з днем народження

Софія Началджіоглу вирішила привітати свою матір з днем народження і ось, що з цього вийшло.

https://glavred.net/stars/doch-lorak-opozorilas-pozdravleniem-pevicy-s-dnem-rozhdeniya-10701887.html Посилання скопійоване

Софія Началджіоглу зганьбилася з привітанням / Колаж Главред, фото Instagram/sonchik_sk

Коротко:

Що не так із привітанням Лорак

Що написала донька зрадниці

Дочка колись української співачки, а зараз зрадниці України Ані ЛоракСофія Налчаджиоглу, відзначилася дивним вчинком.

На своїй сторінці в Instagram, вона вирішила привітати свою матір-запроданку з днем народження. Однак вона зробила це дуже сухо, не додавши жодного побажання, або слів захоплення і любові.

відео дня

Софія просто запостила два невеликих фото, на яких вона зображена зі своєю матір'ю. На першому фото дівчинка ще маленька, з пустушкою в роті, дивлячись у камеру обіймає свою матір.

На другому фото вже доросла Софія позує із запроданкою. "З днем народження", - написала вона, навіть не вживши слово "мама".

Дочка Лорак сухо звернулася до своєї матері / Скриншот Instagram/sonchik_sk

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ані Лорак - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Ісаак Віджраку розповів, що він відчуває до Ані Лорак. Він вважає, що "любити, по-справжньому любити - це зняти обладунки, заглушити сумніви і йти в невідомість із розпростертими обіймами". Також він почав філософствувати про хоробрість у стосунках.

Також раніше зрадниця Ані Лорак повідомила, що скоро вийде її нова пісня. Лорак часто критикують за мовчання про війну в Україні, зовнішній вигляд і роман з іспанцем Ісааком Віджраку, якого вважають альфонсом. Але цього разу під удар потрапила і творчість співачки.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред