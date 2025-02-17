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Донька Костянтина Меладзе вперше показала красунчика-бойфренда

Анна Підгорна
17 лютого 2025, 15:23
88
Коханий Лії Меладзе вже побував в Україні.
Лія Меладзе
Лія Меладзе новини - з ким зустрічається Лія Меладзе / колаж: Главред, фото: instagram.com/meladzeliya

Коротко:

  • Лія Меладзе розсекретила, з ким зустрічається
  • Дівчина показала романтичне фото з бойфрендом

Лія Меладзе, середня донька Костянтина Меладзе і учасниця 12 сезону шоу Голос країни, вже кілька років живе в США. Там дівчина здобуває освіту в галузі психотерапії.

Там же, ймовірно, Меладзе познайомилася зі своїм бойфрендом, якого нещодавно вперше показала публіці. До цього 21-річна Лія своє особисте життя приховувала.

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Але на День усіх закоханих у своєму блозі в Instagram показала, який вигляд має її коханий. Пару зняли під час романтичного побачення.

Лія та її супутник обрали парні образи - обидва вони були у вечірньому вбранні чорного кольору. У кадрі дівчина притискається до коханого, а він ніжно цілує її в щоку.

Лія Меладзе з бойфрендом
Лія Меладзе новини - з ким зустрічається Лія Меладзе / instagram.com/meladzeliya

Коханого Лії Меладзе звуть Енріке Занотта, він захоплюється фотографією. Коли пара почала зустрічатися - невідомо, але вперше Лія почала з'являтися на його фотографіях у грудні 2023 року - тоді він фотографував дівчину разом з її подругою.

Влітку 2024 року в блозі Занотти з'явилася романтична фотосесія з Меладзе, а пізніше Енріке повідомив, що їздив в Україну. Зокрема він допомагав волонтерами (які потрапили в об'єктив його камери) відновлювати Ірпінь після окупації.

Після цього Енріке та Лія разом побували в Польщі, про що також свідчать знімки в блозі Занотти.

Лія Меладзе з подругою
Лія Меладзе з подругою в об'єктиві Енріке Занотти / instagram.com/e.zanotta
Лія Меладзе
Лія Меладзе очима коханого / instagram.com/e.zanotta
Хлопець Меладзе поїхав в Україну
Бойфренд Меладзе їздив в Україну влітку 2024 року / instagram.com/e.zanotta
Лія Меладзе
Лія Меладзе в об'єктиві Енріке Занотти / instagram.com/e.zanotta

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Хто така Лія Меладзе?

Лія Меладзе - середня донька продюсера і композитора Костянтина Меладзе від шлюбу з Яною Сумм. Учасниця 12 сезону шоу Голос країни, співачка-початківець. Мешкає у США, там же вчиться на психотерапевта.

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