Олена Зеленська здивувала своїм образом під час візиту в ОАЕ - деталі

Олена Зеленська продемонструвала вишуканий образ.

https://glavred.net/stars/elena-zelenskaya-udivila-svoim-obrazom-vo-vremya-vizita-v-oae-detali-10640165.html Посилання скопійоване

Олена Зеленська - стиль / колаж: Главред, фото: t.me, Олена Зеленська

Коротко:

Олена Зеленська вирушила в ОАЕ

Перша леді підкорила яскравим образом

Перша леді України Олена Зеленська та президент Володимир Зеленський вчора, 16 лютого, прибули в ОАЕ.

У соцмережах президента з'явилося відео, як вони з дружиною прилетіли на переговори.

відео дня

Олена Зеленська віддала перевагу бордовому штанному костюму, він складався з піджака і штанів-палаццо, які вже стали візитною карткою першої леді. Зеленський же вибрав чорну толстовку і штани.

Зазначимо, подружжя вирушило в ОАЕ, щоб повернути з російського полону якомога більше українців, а також відбудуться переговори щодо інвестицій та економічного партнерства.

Олена Зеленська / інфографіка: Главред

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Олена Зеленська - останні новини по темі

Додамо, нещодавно Зеленська відвідала підсумкову Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я і продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.

А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".

Вас може зацікавити:

Хто така Олена Зеленська? Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценарист студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред