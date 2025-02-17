Олена Зеленська здивувала своїм образом під час візиту в ОАЕ - деталі

Коротко:
- Олена Зеленська вирушила в ОАЕ
- Перша леді підкорила яскравим образом
Перша леді України Олена Зеленська та президент Володимир Зеленський вчора, 16 лютого, прибули в ОАЕ.
У соцмережах президента з'явилося відео, як вони з дружиною прилетіли на переговори.
Олена Зеленська віддала перевагу бордовому штанному костюму, він складався з піджака і штанів-палаццо, які вже стали візитною карткою першої леді. Зеленський же вибрав чорну толстовку і штани.
Зазначимо, подружжя вирушило в ОАЕ, щоб повернути з російського полону якомога більше українців, а також відбудуться переговори щодо інвестицій та економічного партнерства.
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Олена Зеленська - останні новини по темі
Додамо, нещодавно Зеленська відвідала підсумкову Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я і продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.
А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".
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Хто така Олена Зеленська?
Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценарист студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.
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