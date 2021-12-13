Дмитро Шевченко розповів про близькі стосунки зі Златою Огневич після Холостячки

Злата Огневич відкинула Дмитра Шевченка у фіналі Холостячки / instagram.com/holostyakstb

Дмитро Шевченко разом з Романом Свечкоренко та Андрієм Задворним вийшли у фінал романтичного реаліті Холостячка 2021.

Шевченко зізнався, що був упевнений у своїй перемозі, однак Злата Огневич віддала перевагу Задворному. Таке рішення співачки сильно ранило почуття Дмитра, який йшов на проєкт саме заради Злати.

В інтерв'ю для Неймовірної правди про зірок чоловік розповів, чи відкритий він для нових романтичних пригод і які стосунки пов'язують його зі Златою Огневич після проєкту.

За словами чоловіка зараз його серце не вільне. Від питання, чи не зайнято воно, як і раніше, Огневич, Шевченко тактовно ухилився.

Натомість зазначив, що вони підтримують зв'язок і після реаліті-шоу, щоправда, виключно дружній. "Вона вміє дружити, і я в принципі теж вірю в дружбу між чоловіком і жінкою. Коли є якесь питання, ми можемо зателефонувати одне одному",- поділився Шевченко.

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Дмитро Шевченко і Злата Огневич на проєкті Холостячка / instagram.com/holostyakstb

Дружба нерідко переростає в справжню і щиру любов. Однак Дмитро Шевченко впевнений, що для них з Огневич це питання назавжди закрите, і романтичних стосунків між ними бути не може: "Ніякого розвитку відносин там бути не може. Крім дружби".

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Втім, і сама Холостячка Огневич залишилася розчарована своїм вибором. Відносини з Задворним закінчилися занадто швидко, тому що чоловік не відповів співачці взаємністю. Зате вона знайшла новий сенс життя і тепер готова рухатися далі.

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