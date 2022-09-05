Дмитро Гордон показав тварин-двійників Соловйова і Скабєєвої: "Таке образливе порівняння"

Дмитро Гордон показав, на яких тварин схожі Соловйов і Скабєєва / instagram.com/gordondmytro

Український телеведучий і журналіст Дмитро Гордон з дивовижною спостережливістю підібрав "тотемних" тварин для самих пустоголових і оскаженілих пропагандистів рашизму - Ольги Скабєєвої і Володимира Соловйова.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував колаж, в якому здивував своїх читачів дзеркальною схожістю балаболки Скабєєвої з немитою свинею, а біснуватого Соловйова - з шимпанзе.

Втім, на думку Годона, кремлівські пропагандисти не заслуговують навіть такого порівняння. Це занадто великий комплімент для їх просочених рашизмом душонок.

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"Коли свині і мавпи краще людей, хоча які вони люди? Чорти", - підписав колаж ведучий.

Дмитро Гордон показав, на яких тварин схожі Соловйов і Скабеева / instagram.com/gordondmytro

У коментарях шанувальники звернулися до Гордона з проханням не ображати невинних тварин з головними помийними пропагандистами. Однак, дивовижну схожість неможливо не помітити:

"Дмитро, не ображайте тварин, будь ласка".

"У шимпанзе очі розумніші".

"Для тваринок образливе таке порівняння!"

"Бідні тваринки, навіщо їх з цією нечистю порівнювати?... Ці двоє це ж нечисть..."

"Вражаюча подібність!!!"

"Спочатку не зрозуміла де скабєєва, а де свиня".

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