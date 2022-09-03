Андрій Макаревич висловився щодо свого включення до списку "іноагентів"

Андрій Макаревич висловився про включення його в список "іноагентів" / instagram.com/mashinavremeniofficial

Російський музикант, поет-пісняр, співак і лідер групи Машина часу Андрій Макаревич відреагував на рішення Мін'юсту РФ щодо внесення його до списку "іноагентів".

Відомо, що напередодні російське відомство оновило Реєстр фізосіб - іноагентів та ЗМІ-іноземних агентів. Наразі в реєстрі фізосіб-іноагентів значиться 19 осіб.

Хто потрапив до списку "іноагентів"

Крім музиканта, до списку додані журналісти Катерина Гордєєва і Дмитро Гордон, колишній директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов, а також бізнесмен Борис Зімін і політолог Федір Крашенінніков.

"Ніхто мене не сповістив, я про це дізнався від журналістів. З якої причини - це точно не до мене [питання], я як жив, так і живу. На службу до іноземної розвідки не вступав і гонорарів від них не отримував. Чи оскаржуватиму я? Треба з юристами порадитися. Я не маю досвіду такого. Наразі не можу сказати", - зазначив Макаревич в Telegram-каналі.

Також Андрій Макаревич записав пісню, присвячену його визнанню владою мордора "іноагентом".

Раніше музикант висловлювався проти російської спецоперації на Україні. Крім цього, в березні Макаревич повідомив, що знаходиться в Ізраїлі. Пізніше організатори скасували концерти його групи в Росії.

Раніше Андрій Макаревич висловився, чому росіянам, які вірять в пропаганду і б'ються за "гробові", які отримують за загиблих в Україні окупантів, потрібна термінова допомога медиків.

Також четверта дружина Андрія Макаревича, журналістка, бізнесвумен, гід і фотограф родом з Києва Ейнат Кляйн поділилася з шанувальниками кумедними подробицями з життя чотиримісячного Ейтана Макаревича - сина музиканта.

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