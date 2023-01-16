Діва проти Діви: Тіна Кароль зі сльозами відреагувала на публічні образи Христини Соловій

Кароль не змогла залишити без уваги нестриманість колеги у виразах.

Тіна Кароль відреагувала на критику її творчості від Христини Соловій / instagram.com/soloviyka, instagram.com/tina_karol

Українська співачка і учасниця проєкту Голос країни (в команді Святослава Вакарчука) Христина Соловій дала інтерв'ю для одного з українських подкастів, в якому невтішно обізвалася про творчість іншої української артистки - Тіни Кароль.

На думку Соловій, внесок Тіни в укроїномовну музику і жіночу українську поп-сцену вкрай невеликий, адже її творчість орієнтована на російську аудиторію. Вона навіть протиставила Кароль Ані Лорак, мовляв навіть у зрадниці була пара знакових альбомів "для своїх".

Провокаційну заяву колеги по сцені Тіна не залишила непоміченою, і на своїй сторінці в Instagram записала відповідь для Соловій.

Кароль опублікувала фрагмент інтерв'ю співачки з саркастичним підписом: "Все буде добре", і емодзі, що сміється до сліз.

Схоже, невисока оцінка її творчості від Христини Соловій її нітрохи не бентежить. Кароль давно на сцені, і вже навчилася справлятися з хейтом в свою сторону. Однак і залишити подібне без коментарів діяльна натура артистки не дозволила.

Тіна Кароль відреагувала на критику її творчості від Христини Соловій / instagram.com/tina_karol

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