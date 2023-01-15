Вихованка Вакарчука оцінила внесок артисток у формування української естради. Особливо жіночої її половини.

Христина Соловій розповіла, чому не любить Тіну Кароль / instagram.com/soloviyka

Українська співачка і учасниця проєкту Голос країни (в команді Святослава Вакарчука) Христина Соловій буває вкрай жорсткою у своїх висловлюваннях щодо країни-терориста і всього, що з нею пов'язано.

Проте, під час інтерв'ю для Буремного подкасту зізналася, що схвалює творчість Ані Лорак, яка під час повномасштабної війни в Україні фактично зрадила країну заради роботи в РФ.

Іншу українську співачку - Тіну Кароль, яка зараз в Україні та активно займається благодійністю на користь країни, Соловій відверто зневажає за орієнтованість на російську аудиторію.

Христина заявила, що свій плейлист вона ніколи не поповнить піснями Кароль, так як вважає її не найдостойнішою представницею жіночої української поп-сцени. Себе Соловій скромно до традиційної жіночої естради зараховує.

"Я думаю, що я продовжую традиції україномовної жіночої попмузики, естрадної музики. Руся була першою, потім була рання Ірина Білик, Руслана вплинула на мене. Два альбоми українськомовні крутезні записала Ані Лорак з дуже важливими піснями. У цьому списку ніколи не було і не буде Тіни Кароль. Навіть попри те, що Ані Лорак звалила в рашку і все просто перекреслила, у неї є ці два українськомовні альбоми. У Тіни Кароль я не пам'ятаю жодної пісні, яка б на мене вплинула. Україномовної пісні. Усі її найпопулярніші релізи – це російська музика", - заявляє вихованка Вакарчука.

Нагадавши, Ані Лорак на 11 місяці повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала РФ, згадала, що вона-українка.

Раніше запроданка Лорак скаржилася на те, що вона стала дуже самотня і сумує за своїми родичами, які, очевидно, залишилися в Україні. Про те, що цих же родичів бомбить країна, якій вона продалася, Кароліна Куєк замовчує.

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