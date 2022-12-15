Демі Мур або Уэнздей Аддамс: вічна білявка Періс Хілтон шокувала зміною іміджу

Світська левиця з яскравого кліше перетворилася в сіру мишку.

Періс Хілтон стала брюнеткою / instagram.com/parishilton

Модель, акторка, бізнесвумен і світська левиця Періс Хілтон не сходить зі сторінок таблоїдів вже більше двох десятків років, протягом яких вона багато в чому переймає образ культової ляльки Барбі.

У Періс є ідеальний чоловік-Кен, ідеальні будиночки, вона обожнює поні та маленьких собачок, рожевий колір і розкіш. І, звичайно, вона ніколи не зраджує блонду.

Однак, напередодні Нового року-2023 в житті Періс сталося дещо надзвичайне - вона з'явилася на публіку не в блискучому міні або сукні казкової принцеси, і без звичних білявих локонів.

Ймовірно з віком світська левиця (якій в лютому стукне 41 рік), почала втомлюватися від загальної уваги до своєї персони. Тому, коли вона вирушила в Діснейленд зі своїми близькими, вона змінила колір волосся на категоричний чорний, одягла кросівки, джинси, непримітний світшот і панамку, і як слід відтягнулася.

"Живу своє найкраще життя в найщасливішому місці на Землі - Діснейленді. Готова посперечатися, ви навіть не впізнали мене в моїй перуці", - підписала Хілтон свій фотозвіт з парку розваг в Instagram.

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